Vaše dieťa používa denne AI 10x viac ako vy. Viete o tom?

Asociácia AI (ASAI) zverejňuje nové dáta o používaní umelej inteligencie na Slovensku a upozorňuje na rýchly posun návykov u mladých, ktorý môže ovplyvniť rodiny, školy, trh práce aj kvalitu verejnej diskusie. Úlohou ASAI je poukazovať na riziká a usmerňovať spoločnosť k zodpovednému používaniu AI — najmä cez posilnenie AI gramotnosti rodičov a jasné pravidlá v domácnostiach.
Kľúčové zistenia (MML/Median, 2Q 2025)
- Explózia „AI na zábavu“ u mladých: za jediný štvrťrok +52 % u chlapcov (26,4 → 40,2 %) a +61 % u dievčat (13,6 → 21,9 %).
- Denné používanie sa otáča smerom k dievčatám: u mladých žien +277 % (6,6 → 24,9 %), u mladých mužov +66 % (8,8 → 14,6 %).
- Generačná priepasť sa prehlbuje: AI na informácie používa 54,3 % mladých vs. 18,6 % ľudí 45+; denne AI používa 19,8 % mladých vs. 1,9 % 45+.
- Celkový obraz: AI sa u mladej generácie mení z nástroja na „kognitívnu protézu“ — filter reality, ktorý formuje budúcich rodičov, voličov a pracovníkov.
„Našou úlohou nie je diktovať riešenia, ale včas upozorniť, na čo dávajú dáta pozor, poukázať na dôsledky a usmerniť rodičov, školy aj firmy k rozumným krokom,“ hovorí Miroslava Šachová, členka správnej rady ASAI.
Celospoločenský dopad
- Rodiny a výchova: ženy 45+ dnes používajú AI denne len minimálne (≈0,9 %), čo oslabuje ich schopnosť viesť tínedžerov v digitálnych témach. Reálne hrozí rozpojenie komunikačného mosta rodič–dieťa.
- Školy a učenie: viac než polovica mladých používa AI na informácie, čo zrýchľuje prácu, ale aj vytláča tradičné overovanie zdrojov a kritické myslenie.
- Duševné zdravie: IPčko eviduje od začiatku roka 83 000 kontaktov, z toho 6 216 s myšlienkami na ukončenie života a 1 078 pokusov; pri nesprávnom používaní môže „vždy dostupná“ AI nahrádzať živý kontakt a prehlbovať úzkosť či izoláciu.
- Verejná diskusia a dôvera: mladé ženy okolo 15 rokov majú skúsenosť s kyberšikanou približne v 30 % prípadov; AI zároveň uľahčuje tvorbu deepfake a šírenie dezinformácií.
Hlas jednorodičov (Eva Marková, N.O. Jeden rodič)
Jednorodičia vnímajú AI ako praktickú oporu pri zvládaní emočnej záťaže aj administratívy (životopisy, motivačné listy, preklady). Kľúčové je však kritické myslenie, schopnosť dobre „promptovať“ a otvorený rozhovor s dieťaťom. Pozitívum: deti často pomáhajú rodičom s digitálnymi zručnosťami, čo zlepšuje vzťah a znižuje digitálnu priepasť.
Na čo ASAI upozorňuje a ako usmerňuje
- Etický kódex rodiča pre dobu AI: jasný, zrozumiteľný rámec pre domácnosti (komunikácia s deťmi, nastavovanie hraníc, výber vhodných nástrojov). Plánované zverejnenie: začiatok budúceho roka.
- AI gramotnosť pre rodičov a učiteľov so zameraním najmä na ženy 45+ a medzigeneračný prenos digitálnych kompetencií.
- Monitoring dopadov na deti pri dramatickom náraste používania: odporúčame školám a samosprávam mapovať správanie, posilniť prevenciu a spolupracovať s linkami pomoci.
- Dáta namiesto dojmov: priebežné zverejňovanie výsledkov MML; Q3/2025 bude ASAI interpretovať po ukončení zberu dát (Datanorix/Median).
