Presvedčili sa o tom aj hostia na kulinárskej show „Varenie je strašne… dobré s Podravkou“, ktoré sa uskutočnilo 2. októbra v bratislavskom štúdiu varenia Chefparade. Hlavnou hviezdou podujatia bolo obľúbené Ochucovadlo Podravka v novom „outfite“ v podobe dizajnového obalu. Podujatím sprevádzal moderátor Martin Chynoranský a pozvaným hosťom pri kulinárčení výdatne pomáhal celebritný šéfkuchár Peter Varga. Spoločnosť im robili aj známi influenceri, medzi ktorými nechýbala Jasmina Alagič. Kulinárska show sa niesla v skvelej nálade a strašne… dobrej chuti pripravených dobrôt.
Keď sa tradícia spája s inováciami
Aj keď sa obal Podravky mení, rokmi overená kvalitná receptúra, na ktorú sa spoliehajú skúsení začiatočníci aj skúsení kuchári, zostáva rovnaká. V úvodnej talkshow vyspovedal Martin Chynoranský marketingovú riaditeľku PODRAVKA INTERNATIONAL, Elenu Matuškovú: „Od lídra sa očakáva, že bude prichádzať s inováciami. Zmenou obalu sa nám podarilo spojiť 66 rokov pretrvávajúcu tradíciu v receptúre s novým dizajnom. Zaujímavosťou je, že vývoj a testovanie tohto obalu trvalo 2 roky. Vážime si lojalitu našich stálych zákazníkov, vďaka ktorým je Ochucovadlo Podravka číslo 1 vo svojom segmente*. Zároveň veríme, že nový obal osloví aj ďalších spotrebiteľov, ako na Slovensku, tak aj v ďalších krajinách sveta. Najmä mladú generáciu, pričom naším cieľom je motivovať ju, aby začala variť.“ Podravka v novom obale bola symbolicky uvedená do života morskou soľou priamo z Chorvátska, keďže domovom Podravky je práve táto krajina.
S Podravkou bolo varenie hrou
Hostia sa priamo na vlastnej koži presvedčili, že varenie s Podravkou môže byť nielen rýchle a jednoduché, ale aj strašne… dobré! A to podľa receptov, ktoré pre Podravku pripravil šéfkuchár Peter Varga. Na variacich stoloch ich čakali záhadné modré boxy a každý z nich skrýval „strašnú“ ingredienciu. Prísadu, pred ktorou má väčšina z nás rešpekt, a tak sa jej pri varení radšej vyhýba. Hostia a influenceri tak postupne objavili kokosové mlieko, špenát do halušiek a kuracie pečienky. Zistili, že „strašná“ ingrediencia sa dá jednoducho zvládnuť, aj s pomocou Podravky. Čo si spoločne navarili, to si tiež zjedli a všetkým veľmi chutilo. Podravka, teraz v novom obale, opäť presvedčila, že je právom číslo 1 v segmente ochucovadiel na slovenskom trhu*.
A ako hodnotia podujatie a spoločné varenie s Podravkou známe tváre?
Peter Varga: „Podravka je láska. Mám na ňu spomienky z detstva, pretože keď moja babička varila, Podravku mala vždy po ruke. A musím sa priznať, že jedlá od mojej babičky som mal najradšej. Dnes sme vytvorili skvelú atmosféru a úžasné jedlá. Veľmi dobre som sa cítil a kulinárčenie s Podravkou som si užil spolu s ostatnými.“
Martin Chynoranský: „Mne sa páči, keď je varenie radosť. Lebo aj dnes to bolo o tom, že si ľudia pomáhali, usmievali sa, spoločne sme si sadli k stolu a ochutnávali sme, čo sa navarilo. Mám rád tradičnú kuchyňu a polievky. Tú najlepšiu robila moja babka. Bol to hovädzí vývar a vtedy nesmela na stole chýbať Podravka.“
Jasmina Alagič: „S Podravkou mám vždy pri varení zaručený úspech a spoločné varenie so šéfkuchárom som si veľmi užila. Priznám sa, že nemám scary ingredienciu, pretože si vravím, že všetko má na seba návod. Niet sa čoho báť a treba si variť. Je v tom kus duše, lásky a varenie je aj dobrá psychohygiena. Jedlo nás nemá iba nakŕmiť, ale aj potešiť dušu.“
