Valné zhromaždenie OSN požaduje od Ruska vrátenie ukrajinských detí

Dokument podporilo 91 krajín vrátane Slovenska.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Ukrainian boy
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) požaduje, aby Rusko zabezpečilo okamžitý, bezpodmienečný a bezpečný návrat všetkých ukrajinských detí, ktoré Rusko násilne vysídlilo alebo deportovalo počas vojny proti Ukrajine. Rezolúcia bola prijatá počas štvrtkového zasadnutia.

Dokument podporilo 91 krajín vrátane Slovenska. Dovedna 57 krajín sa zdržalo hlasovania, vrátane Číny, Kataru, Saudskej Arábie, Indie či Brazílie. Proti rezolúcii za návrat ukrajinských detí bolo 12 krajín – Bielorusko, Burkina Faso, Burundi, Kuba, Konžská demokratická republika, Eritrea, Irán, Mali, Nikaragua, Niger, Rusko a Sudán.

Valné zhromaždenie tiež upozorňuje na skutočnosť, že ukrajinské deti dostávajú ruské občianstvo v rámci zjednodušeného systému, sú nelegálne adoptované a miesto pobytu niektorých nelegálne vysídlených detí nebolo vôbec zistené.

Existujú aj dôkazy o oddeľovaní detí od rodín a pokusoch o „indoktrináciu“, čiže vnútenie ruskej identity. Toto všetko je priamym porušením medzinárodného práva. Dokument vyzýva Rusko, aby tieto činy okamžite zastavila.

Podľa ukrajinských predstaviteľov Rusko doteraz deportovalo najmenej 20-tisíc ukrajinských detí. Ukrajine sa doteraz podarilo získať naspäť viac ako 1 850 z nich.

Firmy a inštitúcie: Valné zhromaždenie OSN
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské deti únosy detí do Ruska Vojna na Ukrajine
