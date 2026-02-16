Valentín v kinách ovládli „Búrlivé výšiny”

Stala sa tak najnavštevovanejším filmom víkendu, hoci to nie je práve nežný vzťahový film. Film zasahuje publikum tým, aká nespútaná a toxická je táto láska.
Svojím autorským pohľadom chcela režisérka Emeral Fennell (Saltburn) u divákov vyvolať rovnaký pocit, aký mala pri čítaní rovnomenného kultového románu ako tínedžerka – niečo vzrušujúce, podvratné a hlboko znepokojivé, čo sa dostáva pod kožu aj po dvesto rokoch. „Aby ich film pohltil, rozobral, aby z kina odchádzali zelektrizovaní”, hovorí Fennell.
Reakcie divákov po projekciách boli viac než pozitívne: „Boli sme s kamarátkou vo vytržení.” „Skvelá chémia medzi hlavnými postavami. Už dlho som nevidel taký uveriteľný pár.” „Mám čo spracovávať, za mňa 100 z 10.” „Neskutočná výprava – a hudba ma veľmi bavila.
V centre extravagantne podanej klasiky je dvojica Cathy Earnshawová (Margot Robbie) a Heathcliff (Jacob Elordi). Nerozlučné priateľstvo z detstva uprostred nehostinných severoanglických vresovísk prerastie do spaľujúcej lásky a závislosti, ktorá ničí všetko a všetkých, čo sa jej postavia do cesty.
Kontroverzný román Emily Brontëovej Búrlivé výšiny z 19. storočia sa aj dnes stále opakovane objavuje v rebríčkoch najobľúbenejších a najsilnejších milostných príbehov. Na slovenskom trhu román vyšiel vo vydavateľstve IKAR (dostupný aj v kníhkupectvách Panta Rhei).
Ďalším magnetom pre súčasné publikum je hudba: score skladal Anthony Willis a filmovú „dušu“ dotvára album a piesne od jednej z najväčších hudobných hviezd dneška Charli XCX – presne ten typ moderného napätia, ktorý z dobovej látky robí súčasný zážitok.
Svetový hit
Slovensko v tom nie je samo. Film cez valentínsky otvárací víkend globálne odštartoval veľmi silnými tržbami, štúdio Warner Bros. hovorí o 82 miliónoch dolárov. „Búrlivé výšiny” sú film, ktorý si pozornosť nežiada – jednoducho ju získava. A ak ste ho cez Valentína nestihli, stále máte šancu zistiť, či vás nechá odísť z kina tak, ako si tvorcovia želajú: zelektrizovaných.
Informačný servis