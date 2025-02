V Trnave sa v sobotu rozhodne o víťazoch Slovenského pohára žien aj mužov - FOTO, VIDEO

Už sobotňajšie popoludnie v Trnave prinesie odpovede na otázku, kto v sezóne 2024/2025 získa Slovenský pohár mužov a žien v hádzanej. Záverečné súboje o titul hostí Športová hala v Trnave. Najprv o cennú trofej zabojujú od 16.00 h ženy, po nich prídu na rad o 18.30 h aj muži.

O SP žien zabojujú už štvrtýkrát bez prerušenia rovnaké súperky. Iuventa Michalovce nenašla premožiteľa už v predchádzajúcich jedenástich finále, pričom v ostatných troch edíciách zakaždým zdolala HC DAC Dunajská Streda.

Iný náboj

Mierne favoritky na zisk trofeje sú hádzanárky zo Žitného ostrova, ktoré sú úradujúce slovenské šampiónky a z ostatných desiatich vzájomných zápasov vyhrali šesť.

„Očakávam vyrovnaný zápas. Navzájom sa už poznáme a v najbližšej dobe nás čaká viacero vzájomných zápasov. Tento jeden však bude mať predsa trochu iný náboj – keďže je to len jeden zápas kvázi o všetko – a teda o víťazstvo v Slovenskom pohári,“ uviedla kapitán DAC Kristína Pastorková podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

„Nie je to zápas, v ktorom by sme ako hráčky museli hľadať motiváciu. Dúfam, že toto finále opäť prinesie dobrý zápas a verím, že so šťastným koncom pre nás. V klube aj my hráčky v družstve sme si na začiatku sezóny dali ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Patrí medzi ne aj zisk Slovenského pohára, takže sa to určite pokúsime splniť,“ doplnila.

Očakávania sú podobné

Medzi mužmi sa hráči Tatrana Prešov pokúsia o tretí triumf v SP bez prerušenia. Vlani vo finále zdolali ŠKP Bratislava 24:19 a teraz sa im do cesty postaví MŠK Považská Bystrica.

„Dôležitá bude určite aktuálna forma oboch mužstiev. Veľmi dôležité je tiež psychické nastavenie v takýchto finálových zápasoch, kde sa hrá na jedno víťazstvo a na neutrálnej pôde,“ uviedol kapitán prešovského klubu Lukáš Urban, ktorý sa po druhej operácii kolena stále len zotavuje a finálové stretnutie bude sledovať len z tribúny.

Dvojmetrová ľavá spojka verí, že v tejto sezóne ešte zasiahne do súťažného diania.

„Vždy je to lotéria. V poslednej dobe máme vyrovnané vzájomné zápasy, preto aj vo finále Slovenského pohára očakávam vyrovnaný, tvrdý a férový duel. Uvidíme, na ktorú stranu sa nakoniec nakloní šťastie. Za mňa rozhodne, kto sa lepšie vyspí, naobeduje a kto bude hladnejší po víťazstve – kto bude viac chcieť získať ten víťazný pohár. Myslím si, že mužstvá máme vyrovnané. Môže sa stať všeličo, ale podľa mňa rozhodne väčšia túžba po trofeji,“ uviedol kapitán MŠK Ladislav Kovačin.