V projekte na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v obciach je podľa ÚHP priestor najmä na úpravu nákladov

Obce majú povinnosť občanom poskytovať služby elektronicky. Na jej splnenie si môžu kúpiť riešenia od komerčných subjektov alebo využiť centrálny informačný systém DCOM (IS DCOM), ktorý je napojený na registre a databázy verejnej správy.

Systém prevádzkuje združenie Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS), ktoré založilo a financuje Ministerstvo financií SR a Združenie miest a obcí (ZMOS).

Kybernetická bezpečnosť

DEUS pripravil projekt za 14,3 mil. eur s DPH, ktorý má rozšíriť portfólio služieb pre obce využívajúce IS DCOM o služby kybernetickej bezpečnosti. Zároveň má byť zaistená bezpečnosť samotného IS DCOM. Plánuje sa nákup hardvéru a softvéru pre zabezpečenie a monitoring systému, zapojenie nových obcí do IS DCOM a vytvorenie postupov a bezpečnostnej dokumentácie pre obce. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) sa v hodnotení pozrel na všetky tri časti.

Nákup hardvéru a softvéru má zamedziť úniku dát a výpadkom systému, v prípade závažného incidentu sa má znížiť čas obnovy systému. Plánovaný je aktívny dohľad, analýza prevádzky a priebežný monitoring bezpečnosti centrálnych komponentov IS DCOM.

Monitoring

Dáta získané monitoringom je potrebné podľa ÚHP vyhodnocovať a prípadné bezpečnostné incidenty a hrozby riešiť, k čomu sú potrební bezpečnostní odborníci. DEUS na tento účel plánuje využiť štyroch zamestnancov.

„K tejto časti odporúčame doplniť, ako sa budú vyhodnocovať výstupy z monitorovacích nástrojov a či na to postačia personálne kapacity, ktoré DEUS má,“ uvádza ÚHP.

Druhá časť projektu

Druhá časť projektu spočíva v zapojení 350 obcí do IS DCOM, ktoré v súčasnosti systém nevyužívajú. Následne sa ráta s ich zahrnutím do tretej časti projektu, ktorá sa týka kybernetickej bezpečnosti. „Odporúčame riešiť zapájanie ďalších obcí ako samostatný projekt po preverení ich záujmu. Náklady na súčasný projekt sa takto znížia o 2,3 mil. eur,“ informuje útvar.

Tretia časť projektu hovorí o vypracovaní bezpečnostnej dokumentácie pre obce a nastavení úloh a postupov riešenia kybernetických incidentov. Tento balík pre 1 805 obcí má podľa expertného odhadu stáť 4,8 mil. eur, detailnejší rozbor sumy nie je známy.

„Pred vyhlásením verejného obstarávania odporúčame upraviť náklady a namiesto expertného odhadu sa pozrieť na jednotkovú cenu na trhu. Odporúčame tiež zohľadniť možnosť vypracovať vzorovú dokumentáciu pre skupiny obcí. Individuálne riešenie pre každú obec nemusí byť potrebné,“ konštatuje ÚHP.

Preveriť je potrebné podľa nich aj záujem obcí. Pretože záujem obcí zapojených do IS DCOM o vypracovanie dokumentácie a postupov nebol overený.