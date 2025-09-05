V prípadoch obchodovania s ľuďmi je nevyhnutné systematické posilňovanie spolupráce medzi políciou a prokuratúrou už od začiatku trestného konania

Boj proti obchodu s ľuďmi, prevádzačstvu a súvisiacej trestnej činnosti bol témou odborného stretnutia, ktoré zorganizoval Trestný odbor Generálnej prokuratúry SR.
Spolupráca medzi políciou a prokuratúrou
„Zúčastnení skonštatovali nevyhnutnosť systematického posilňovania spolupráce medzi políciou a prokuratúrou už od začiatku trestného konania s cieľom zabezpečiť rýchlu výmenu informácií, správnu kvalifikáciu skutkov, efektívny zber dôkazov a dôsledné postihovanie páchateľov,“ informuje generálna prokuratúra na svojom webe.
Trestný odbor Generálnej prokuratúry sa zapojil do podrobnejšej špecifikácie trestného činu obchodovanie s ľuďmi
Zuzana Király, prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúry SR a špecialistka na trestnú činnosť súvisiacu s obchodovaním s ľuďmi a prevádzačstvom, zvýraznila nevyhnutnosť využívania informačno-technických prostriedkov pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi, najmä v prípadoch, keď poškodení, najmä maloletí, vypovedajú proti podozrivým blízkym osobám. „Časom sa ich výpovede častokrát menia, alebo aj odmietajú vypovedať,“ vysvetlila.
Trestná činnosť proti životnému prostrediu
Stretnutie nadväzovalo na aktivity generálnej prokuratúry vykonávané za účelom komplexnejšieho odhaľovania a vyšetrovania trestného stíhania v oblasti trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi či prevádzačstva v rámci orgánov činných v trestnom konaní, ktoré participujú pri odhaľovaní tejto trestnej činnosti.
S pozitívami vzniknutej špecializácie na trestnú činnosť proti životnému prostrediu prítomných oboznámil Branislav Delej, prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry SR a špecialista na trestnú činnosť proti životnému prostrediu.
Špecializácia na trestnú činnosť proti životnému prostrediu je zriadená na všetkých stupňoch generálnej prokuratúry, ako aj na úrovni polície prostredníctvom odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru.
„Špecializácia na danú kriminalitu, v podobe, v akej je upravená na Slovensku, je aj vzorom pre mnohé členské ako aj nečlenské krajiny Európskej únie a je pozitívne vnímaná v rámci medzinárodného fóra,“ uviedol Delej a vyzdvihol aj vzájomnú kooperáciu špecializovaných zložiek orgánov činných v trestnom konaní v danej oblasti.