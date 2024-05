V Piešťanoch sa začala nová sezóna komentovaných prehliadok

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany pozýva v novej sezóne na tematické komentované prehliadky, ktoré sa konajú od mája až do októbra. Ľudia môžu vďaka nim spoznať zákulisie piešťanských kúpeľov, odhaliť tajomstvá termálnej vody a bahna a tiež spoznať príbeh historickej Elektrárne či Domu umenia.

Piešťanské komentované prehliadky so sprievodcom rýchlo získali veľkú obľubu a zaradili sa medzi atraktivity kúpeľného mesta. Vyhľadávajú ich domáci aj návštevníci. „Stále je čo objavovať, preto sme tento rok prišli so známymi aj novými tematickými okruhmi. Napríklad ponúkame príbeh starej dieselovej elektrárne, technickej pamiatky, ktorá dnes, po skvostnej rekonštrukcii, slúži ako multifunkčný priestor pod názvom Elektrárňa Piešťany. Táto prehliadka vyráža dych veľkým aj malým, koná sa raz mesačne, vo štvrtok a v sobotu, po celú sezónu až do októbra. Vstup je zdarma, na prehliadku sa však treba registrovať, pretože počet osôb v skupine je obmedzený,“ informuje výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná.

Aj ďalší piešťanský architektonický poklad, Dom umenia, otvára zákulisie účastníkom komentovanej prehliadky. Architektky prevedú návštevníkov priestormi národnej kultúrnej pamiatky, ktoré inak nie sú verejnosti voľne dostupné. Prehliadky sa konajú raz mesačne až do novembra, vstupné je päť eur.

Foto: OOCR Rezort Piešťany

Návštevníkom, ktorých zaujíma, odkiaľ pochádza slávne piešťanské bahno a termálna voda, ponúka OOCR prehliadku zameranú na zaujímavosti o čerpaní, úprave a účinkoch liečivých prírodných zdrojov. Vstup stojí osem eur a dá sa k nej zakúpiť bonus – bahno a teplý nápoj.

Dva piatky do mesiaca budú v Piešťanoch patriť prehliadkam mesta a Kúpeľného ostrova. Profesionálny sprievodca prevedie ľudí kúpeľným mestom tak, ako ho ešte nevideli. Počas prehliadky ochutnajú liečivú vodu, pravé kúpeľné oblátky a dozvedia sa informácie, ktoré vedia len miestni. Vstup je zdarma na základe registrácie. „Odporúčam aj ďalšie tematické okruhy, napríklad po stopách maliara Alfonsa Muchu, ktorého život a tvorba sú späté aj s Piešťanmi. Prehliadku môžete spojiť s návštevou druhého ročníka svetovej výstavy, ktorá v Napoleonských kúpeľoch na Kúpeľnom ostrove predstavuje maliara inak, než sme zvyknutí, tentoraz ako fotografa,“ hovorí turistická sprievodkyňa Mária Michalčíková.

V júni sa budú na prehliadkach venovať aj prírode v kúpeľnom parku a secesnej architektúre. Návštevníci môžu zažiť aj kostýmové prehliadky počas festivalu secesie Art Nouveu Festivalu, alebo zistiť viac o secesných kúpeľných budovách a stavbách na Winterovej a Teplickej ulici.

Foto: OOCR Rezort Piešťany

Milovníkov gastronómie potešia prehliadky Ochutnaj Piešťany a rodiny s deťmi môžu stráviť spoločný čas na prehliadke s názvom Ako Piešťanci ku kúpeľom prišli. Novinkou bude cyklovychádzka s návštevou kaštieľa Moravany počas letnej výstavy Artroom Moravany.

Komentované prehliadky sú realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a aj vďaka tomu môžeme časť prehliadok ponúknuť verejnosti zdarma.

Bližšie informácie aj s termínmi prehliadok sú dostupné na stránke Rezortu Piešťany https://visitpiestany.sk/komentovane-prehliadky/

Vstupenky, termíny a všetky registrácie môžu záujemcovia nájsť na stránke: https://shop.rezortpiestany.sk

Informačný servis