V Paríži prepustili sedem zadržaných Chorvátov, ktorý sa v zápase Ligy národov prezentovali nacistickým pozdravom - FOTO

Súd na parížskom predmestí Bobigny prepustil sedem Chorvátov, ktorí v nedeľu skončili za mrežami počas odvetného stretnutia futbalovej Ligy národov 2024/2025.

Pred súbojom proti domácom Francúzom podľa polície sa približne desiatka priaznivcov chorvátskeho družstva prezentovala nacistickým pozdravom so zdvihnutou pravačkou, to všetko počas hymny Chorvátska. Viacerí to isté zopakovali aj počas prvého polčasu spomenutého duelu.

V prvom súboji triumfovali Chorváti 2:0, v odvete u súpera prehrali 0:2 a do semifinále napokon nepostúpili, lebo prehrali aj v penaltovom rozstrele.

Podľa súdu však neexistoval dostatok dôkazov a Chorvátov prepustil na slobodu.

„Videá sa nezdajú byť presvedčivé a ukazujú skôr fanúšikovské gestá podpory než nacistické pozdravy,“ uviedla prokuratúra, ktorá má jurisdikciu v okolí štadióna Stade de France.

Francúzska polícia uviedla, že zhabala „železné tyče, teleskopické obušky, ostré drevené palice aj dymovnice“ od niektorých zo 400 chorvátskych fanúšikov, ktorí sa zúčastnili zápasu.

„Bezpečnostné opatrenia implementované policajným riaditeľstvom pod mojou autoritou zabezpečili bezpečnosť fanúšikov aj hráčov a viedli k zatknutiu siedmich jednotlivcov, ktorí počas zápasu vykonali nacistické pozdravy,“ uviedol parížsky policajný šéf Laurent Nuňez na platforme X.

#FRACRO | Bravo aux forces de l’ordre mobilisées hier soir pour avoir permis le bon déroulement de la rencontre au Stade de France.

Le dispositif de sécurisation mis en place par la @prefpolice, sous mon autorité, a permis d’assurer la sécurité des supporters et des joueurs et… pic.twitter.com/IM4iZCYQlg — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) March 24, 2025

„Šport je a musí zostať oslavou. Títo jednotlivci nemajú miesto na športovom podujatí,“ dodal.

Chorvátski ultra-nacionalistickí fanúšikovia už roky poškodzujú obraz národného tímu najmä skandovaním profašistických sloganov a zobrazovaním symbolov pronacistického Ustašovského režimu, ktorý zabil a prenasledoval státisíce etnických Srbov, Židov, Rómov a antifašistických Chorvátov.