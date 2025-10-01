V Nemecku spustili najvýkonnejší superpočítač Európy. Je postavený na rovnakej technológii a má rovnaké chladenie ako ten slovenský

S výkonom, porovnateľným s desiatimi miliónmi klasických počítačov, je nemecký Jupiter najvýkonnejší v Európe a štvrtý najvýkonnejší na svete. Zároveň bude patriť medzi energeticky najvýkonnejšie superpočítače, keďže využíva revolučný spôsob chladenia, rovnaký, ako bude mať slovenský superpočítač Perún. Oba superpočítače dodáva Eviden, spoločnosť patriaca do skupiny Atos.
Jupiter sídli v nemeckom superpočítačovom centre v Jülichu. Jeho súčasťou je 24-tisíc superčipov NVIDIA GH200 Grace Hopper, prepojených sieťou NVIDIA Quantum-2 InfiniBand, ktorá je optimalizovaná na vysoko paralelné aplikácie, akou je napríklad trénovanie AI modelov.
Výkon Jupitera by tak mohol dramaticky urýchliť trénovanie veľkých jazykových modelov, čo umožní ďalší rozvoj umelej inteligencie.
Vedci zároveň budú môcť spúšťať atmosférický model ICON s bezprecedentným rozlíšením, čo im umožní vysoko detailné simulácie budúcich klimatických scenárov. Výrazne to dokáže zlepšiť predpovede extrémnych poveternostných situácií i dlhodobých klimatických zmien a pomôže to vedcom lepšie pochopiť vplyv rastúcej úrovne CO2.
Výkon Jupitera nájde využitie aj pri simulácii neurónových sietí mozgu s nebývalým biologickým realizmom – až na úroveň jednotlivých neurónov. Tieto modely by mohli prehĺbiť naše chápanie procesu učenia, pamäte či neurodegeneratívnych ochorení ako je napríklad Alzheimerova choroba.
Jupiter využíva technológiu Direct Liquid Cooling od spoločnosti Eviden, ktorá mu prináša bezprecedentnú energetickú účinnosť.
Rovnaké chladenie teplou vodou má k dispozícii aj slovenský superpočítač. Perún, ktorý Slovenskej akadémii vied v Bratislave dodá tiež spoločnosť Eviden, tak bude mať veľmi dobrý pomer PUE (Power Usage Effectiveness) – čo je indikátor, koľko z celkovo spotrebovanej energie priamo využíva IT systém alebo podporné systémy.
Perún bude mať výkon 14,5 petaflopov, čiže 14,5 biliárd operácií za sekundu. Slovenským vedcom by mal pomôcť s riešením komplexných problémov v rôznych odboroch – od prírodných vied, cez technické disciplíny až po vývoj modelov umelej inteligencie.
