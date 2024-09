V Múzeu holokaustu v Seredi si pripomenú smutné výročie prijatia Židovského kódexu

Spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia bude v nedeľu 8. septembra o 17:00 v Múzeu holokaustu v Seredi.

V predvečer 83. výročia prijatia Nariadenia o právnom postavení Židov, známeho pod názvom Židovský kódex, pripomenie vrchol protižidovskej politiky na území Slovenska.

Najtvrdšia protižidovská právna norma

Židovský kódex zo septembra 1941 patril v čase svojho vzniku k najtvrdším protižidovským právnym normám v Európe. Vymedzil spoločenské, občianske, náboženské a osobné práva židovského obyvateľstva.

Okrem iného nariaďoval židovským obyvateľom vo veku od 16 do 60 rokov pracovnú povinnosť pod dozorom ministerstva vnútra. Práve toto nariadenie sa stalo symbolom vrcholiacej tragédie Židov z územia Slovenska. Na jeho základe začala slovenská vláda v marci 1942 deportovať židovských obyvateľov.

Židovská komunita na Slovensku

„Ešte v začiatkoch druhej svetovej vojny obývali Židia väčšinu miest a obcí na území Slovenska. S prispením predstaviteľov vtedajšej vlády boli postupne ponižovaní, vyháňaní z domovov, nakladaní do dobytčích vagónov a odvážaní na miesta, kde boli vraždení. Po väčšine židovských komunít ostali len opustené cintoríny a synagógy,“ povedal Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu v Seredi. Dodal, že boli aj Židia, ktorým sa podarilo prežiť.

Na rozdiel od tých, ktorí protižidovské nariadenia prijímali a podieľali sa na ich vykonávaní, sa našli aj odvážni ľudia.

„Hlavne vďaka nim dnes nehovoríme o židovskej komunite na Slovensku v minulom čase. Nech nám ich hrdinský čin slúži ako morálny kompas,“ povedal Korčok.

Spomienkové podujatie

V Múzeu holokaustu v Seredi si obete holokaustu pripomenú dve desiatky preživších i predseda Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu Lord Eric Pickles, ktorý vystúpi s príhovorom spolu s preživším holokaust profesorom Pavlom Traubnerom.

Súčasťou spomienkového podujatia budú koncert v podaní Evy Varhaníkovej, Vojtecha Botoša a Yuriho Vlasiuka a vernisáž výstavy Ravensbrück sochára Jaroslava Martiša, ktorého stará mama prežila koncentračný tábor Ravensbrück.

Podujatie pripravilo Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s Ústredným zväzom Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.

Spomienka na obete holokaustu

Tento rok uplynie 83 rokov odkedy vláda tzv. prvého slovenského štátu 9. septembra 1941 vydala Nariadenie o právnom postavení Židov, známe ako Židovský kódex. Od októbra roku 2001 si 9. september pripomíname ako spomienku na obete holokaustu a výzvu k zápasu proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek forme útlaku a diskriminácie.

Transport prvých tisíc židovských žien vypravili 25. marca 1942 z Popradu, posledný transport vyviezol celé rodiny 20. októbra v tom istom roku. Slovenská vláda za deportáciu každého Žida zaplatila 500 ríšskych mariek, ako to požadovalo Nemecko.

Päťdesiatsedem transportov smerovalo do oblasti Lublinu a do Osvienčimu, do koncentračných táborov vyviezli 58-tisíc Židov, z ktorých prežilo len niekoľko stoviek. Druhá vlna deportácií od jesene 1944 zasiahla približne 13-tisíc ľudí.