V Košiciach otvorili Národné tréningové centrum pre tenis a bedminton, denne by sa tam mali vystriedať stovky ľudí (foto)

Národné tréningové centrum (NTC) pre tenis a bedminton v Košiciach už slúži verejnosti. Ako informovalo mesto Košice, výstavba centra sa skončila v apríli tohto roka, začalo sa s ňou v júni 2022.

Bez DPH bola cena tohto športového stánku 15,3 milióna eur. Šesťdesiatimi percentami sa na financovaní podieľalo Ministerstvo financií (MF) SR, po dvadsať percent prispeli aj akcionári NTC, ktorými sú Slovenský tenisový zväz (51-percentný podiel) a mesto Košice (49-percentný podiel).

Samospráva vkladmi do základného imania prispela na výstavbu necelými tromi miliónmi eur.

Premena na tréningové centrum

Centrum by do neskorých popoludňajších hodín mala na tréningové aktivity využívať tenisová mládež, vo večerných hodinách sa otvorí aj pre verejnosť. Predpokladá sa, že denne by ho mohlo využiť 300 až 500 ľudí.

„NTC je výsledkom kompromisu medzi mestom, Slovenským tenisovým zväzom a obyvateľmi priľahlého okolia, ktorý nastal po zmene vedenia mesta v roku 2019. Dôvodom premeny z tenisového na tréningové centrum bola skutočnosť, že pôvodný projekt bol vo viacerých jeho častiach v rozpore s Územným plánom mesta,“ pripomenulo mesto.

Pripomienky aktivistov

Doplnilo, že i pripomienky aktivistov a obyvateľstva viedli k tomu, že z projektu vypadla viacúčelová centrálna hala, znížila sa vonkajšia výška objektu na 12 metrov z pôvodných 28 metrov, a tiež sa zmenšila zastavaná plocha na 6 600 metrov štvorcových, z pôvodne necelých 11-tisíc metrov štvorcových.

O desať percent, a to na 30 percent sa zvýšil podiel zelene, zväčšili sa odstupy medzi stavbami a hranicami pozemkov a solárne kolektory na streche objektu by mali prispieť k zníženiu jeho energetickej náročnosti.

Čo bude v novom NTC?

„Základom nového NTC je 6 kurtová tenisová hala, v ktorej sa počíta s využitím spravidla 3 kurtov pre tenis a na zvyšných 3 kurtoch bude dočasne položených 14 bedmintonových povrchov. V pripojenej trojpodlažnej prevádzkovej budove budú na prvom podzemnom podlaží šatne, hygienické zariadenia a fyzioterapia, na prvom nadzemnom podlaží recepcia, kancelárie, reštaurácia a obchodný priestor. Na druhom nadzemnom podlaží vznikla prevádzka fitness centra so zázemím,“ priblížilo mesto Košice.

Samospráva doplnila, že v areáli je aj osem antukových tenisových kurtov, a tiež tam možno nájsť ihrisko pre deti. Návštevníkom je k dispozícii 85 parkovacích miest.

Podpora športu

Prezident Slovenského tenisového zväzu Miloš Mečíř ocenil rýchlosť výstavby i dostatok priestoru na športové aktivity. Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) poukázal na to, že mesto za posledných päť rokov získalo na podporu športu viac ako 34 miliónov eur z externých zdrojov.

„V Košiciach máme ďalší úžasný športový stánok, do ktorého výslednej podoby sme zakomponovali aj požiadavky verejnosti. NTC bolo postavené nielen pre aktívnych športovcov, ale našim cieľom je, aby sme dostali k športu mládež, juniorov, jednoducho všetkých tých, ktorí vedia držať raketu v rukách alebo by sa to chceli naučiť. A pre tých, ktorým je možno raketa ťažká, tu máme 14 bedmintonových dvorcov pre všetky vekové kategórie,“ vyjadril sa.

Dodal, že centrum bude zahŕňať aj fitness centrum či ďalšie doplnkové služby pre športovcov.