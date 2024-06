V Košiciach odštartoval 30. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film (video+foto)

V Košiciach odštartoval 30. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film. V rámci otváracieho ceremoniálu si ocenenie Zlatá kamera odniesli režiséri Miloslav Luther i Cristi Puiu.

Luther si ocenenie prevzal z rúk riaditeľa Slovenského filmového ústavu Petra Dubeckého a herečky Magdy Vášaryovej. Puiu, ktorý si tiež odniesol Zlatú kameru, si ju prevzal od filmového teoretika Martina Ciela. Na festivale bude touto cenou ocenený aj ukrajinský režisér Sergej Loznica.

Masterclass ocenených režisérov

Počas festivalu bude mať každý z ocenených režisérov svoj masterclass. Ako pre agentúru SITA uviedol ocenený režisér Luther, je to pre neho veľká česť i preto, že ocenenie získal po uzavretí svojej profesionálnej filmárskej dráhy.

„Keď príde z artového festivalu také ocenenie, je to akousi satisfakciou za všetko, čo človek počas tých 50 rokov práce s filmom prežil,“ vyjadril sa a zdôraznil, že to nie je jednoduchá práca, je stresujúca a náročná, no ale aj radostná, keď sa dielo podarí.

Veľa príležitostí v tvorivej dráhe

Nasledujúcim generáciám filmárov odkázal, že v tvorivej dráhe je veľa príležitostí, ponúk, veľa pokušení pustiť sa aj do niečoho, na čo cítime, že ešte nemáme dostatok síl.

„Je veľmi dôležité práve v dnešných dobách, ťažkých dobách, z rôzneho pohľadu ťažkých dobách, myslieť na to, že raz si budú spytovať svedomie, či príležitosť a šance využili, či sa správne rozhodli, či urobili správne a zodpovedné rozhodnutia. To, myslím, že je v živote a v akejkoľvek práci najdôležitejšie,“ povedal Luther.

Prezident festivalu Milan Lasica

Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnili napríklad herečky Zuzana Mauréry či Lucia Hurajová. Prítomní boli aj predstavitelia samospráv, a to košický primátor Jaroslav Polaček aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorí vystúpili s príhovormi.

Zúčastnil sa aj vicežupan a starosta mestskej časti Sídlisko KVP Ladislav Lörinc, taktiež starosta sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát aj starosta MČ Staré mesto Igor Petrovčík. Slávnostný večer moderoval Branislav Ciberej, v rámci neho si organizátori pripomenuli aj prezidenta Art Film Festu (pôvodný názov Art Filmu) Milana Lasicu. Okrem bohatého filmového programu je pripravené i množstvo sprievodných podujatí.