V kine sa hľadá slon… Nevideli ste ho?

Je to vlastne ona – slonica. Volá sa Mini a je veľmi veľká, a ešte viac zábavná. Je veľmi ťažké ju prehliadnuť, a napriek tomu sa stratila. Kam sa mohla ukryť? Pomohol jej niekto? Odišla dobrovoľne? A vráti sa niekedy? Odpovede na všetky tieto otázky sa dozviete len v kinách už 10. apríla.

Do kín prichádza bláznivé animované dobrodružstvo, aké ste ešte nezažili! Ak sa vám stratil domáci maznáčik a vyčerpali ste všetky možnosti, ako ho dostať späť, musíte kontaktovať toho najlepšieho profesionála v pátracom systéme. Jeho meno je agent Kvikster – neohrozený lovec zatúlaných malých zvieratiek i veľkých šeliem, ktorý žije z odmien od vďačných majiteľov. Dlhoročné skúsenosti ho naučili popasovať sa so štvornohými utečencami rôznych druhov. Podarilo sa mu napríklad vrátiť toxického tchora do výskumného laboratória, divokú koalu do zoologickej záhrady plnej detí túžiacich ju pohladkať, či roztomilého homára do kuchárskej show. Tentokrát mu na stole pristála riskantná zákazka naozaj neobvyklých rozmerov v podobe tancujúcej slonice. Keďže aj odmena je neobvykle vysoká (celý milión dolárov), okamžite zaženie všetky pochybnosti a pustí sa do práce.

Podarí sa mu Mini vystopovať, ale začne ho prenasledovať akčná aktivistka bojujúca za práva zvierat. Nezostáva mu nič iné, len sa v záujme získania vysnívanej odmeny vydať na šialenú jazdu okolo celej zemegule. Putovanie s uletenou Mini mu občas výrazne lezie na nervy, ale postupne zisťuje, že sú si obaja čím viac bližší. A zrazu začína chápať, že nie všetky stratené zvieratá chcú byť nájdené, pretože nie všetci majitelia ich majú v láske.

Lenže právoplatný majiteľ Mini, ktorý sa v Las Vegas preslávil ako Lord Poskok, sa nemieni hlavnej hviezdy svojej tanečnej show len tak ľahko vzdať. Má s ňou a s ďalšími cvičenými zvieratkami veľkolepé plány, ktoré mu majú priniesť ďalšie zisky, a vôbec ho netrápi, že tie nové čísla môžu ohroziť nielen zvieratá, ale aj divákov v hľadisku. A tak sa musí Kvikster rozhodnúť, či sú pre neho dôležitejšie peniaze z odmeny alebo dobrí priatelia, ktorých získa, keď pustí Mimi na slobodu a zachráni ju pred vystupovaním v cirkuse.

Dabovanie zvieracích aj ľudských postavičiek si užili známi slovenskí herci a herečky. Dvaja Mariánovia prepožičali svoje hlasy hlavnému agentovi a hlavnému zloduchovi – Labuda Kviksterovi a Miezga Lordovi Poskokovi. V úlohe Mini budú diváci počuť Kristínu Svarinskú, Letíciu si strihla Andrea Karnasová, Superkohúta nahovoril Ivo Gogáľ a dvojicu zúrivá koala a toxický tchor si s úsmevom vychutnali Andrea Karnasová a Štefan Martinovič

Animované dobrodružstvo pre celú rodinu sa bude v slovenských kinách premietať od 10. apríla.

