V Kauflande sa upratovalo vo veľkom: Takmer 850 dobrovoľníkov odľahčilo prírodu o približne 200 vriec odpadu

Zbieranie odpadu z okolia predajní naprieč Slovenskom sa uskutočnilo koncom augusta a v septembri, kedy prebieha aj globálna iniciatíva za čistejšiu planétu (World Cleanup Day).
Pravidelné jesenné čistenie Slovenska od smetí, ktoré prebieha pod príznačným názvom ODPADni, patrí v Kauflande medzi najobľúbenejšie dobrovoľnícke akcie. Svedčí o tom aj skutočnosť, že počet ľudí, ktorí sú ochotní vymeniť pohodlie domova za ochranné rukavice a dobrý pocit z čistejšej krajiny, každým rokom narastá. Do aktuálneho piateho ročníka sa zapojilo až 25 predajní, bratislavská centrála a logistický sklad v Ilave. Ruku k dielu tak priložilo takmer 850 ľudí. Zamestnancom Kauflandu pomáhali aj ich rodinní príslušníci, na podujatí nechýbali ani najmladšie ročníky. „Po dobre odvedenej práci sa deti ešte zahrali a všetci sme si užili príjemný deň v skvelej atmosfére,“ dodáva jeden z účastníkov.
Ani tento rok sa zbieranie odpadu nezaobišlo bez kuriozít. V tráve a kríkoch ležali zničené topánky, blatník od auta, pneumatika, mobil či televízor. Dobrou správou je, že plastových fliaš a plechoviek z prírody výrazne ubudlo. Dobrovoľníkom tak ostal čas napríklad aj na také aktivity, ako je vytrhanie buriny na parkovisku, vyčistenie vchodov do predajní alebo vrátenie zatúlaných nákupných vozíkov na ich pôvodné miesto.
Cieľom ODPADni nie je len naplniť čo najväčší počet vriec odpadom, ale tiež stráviť čas spoločne, viac sa spoznať a utužiť kolektív. „Ochota pomáhať je prirodzenou ľudskou vlastnosťou, spoločnosť Kaufland preto podporuje rôzne dobrovoľnícke aktivity a projekty, ktoré majú pozitívny vplyv nielen na spoločnosť a životné prostredie,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. „Vysoká účasť kolegov a kolegýň na tohtoročnom zbieraní odpadu z okolia našich predajní potvrdzuje, že venovať svoj voľný čas našej dobrovoľnej aktivite má zmysel. Spoločne sa nám podarilo urobiť okolie, v ktorom všetci žijeme, o čosi krajším a čistejším.“
Kaufland čistí okolie svojich predajní už 5 rokov
Od spustenia firemnej dobrovoľníckej aktivity ODPADni sa jej zúčastnilo už vyše 2 500 dobrovoľníkov, ktorým sa počas piatich rokov podarilo vyzbierať viac ako 800 vriec odpadu. Spoločnosť Kaufland k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu motivuje nielen svojich zamestnancov, ale aj zákazníkov napríklad tým, že klasické igelitky pod červenou strechou už roky nekúpia.
Reťazec ide príkladom a v rámci svojej každodennej prevádzky vyvíja snahy o lepší manažment odpadu všade tam, kde je to len trochu možné. Aj preto dnes patrí v oblasti nakladania s odpadom k lídrom. Ako prvá maloobchodná spoločnosť na Slovensku získala zlatý stupeň certifikácie Road to Zero Waste, ktorý potvrdzuje, že Kaufland dokáže zhodnotiť viac ako 95 percent vlastného odpadu.
