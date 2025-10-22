V EÚ kleslo množstvo odpadu z obalov

V roku 2023 sa v Európskej únii vyprodukovalo 79,7 milióna ton odpadu z obalov, čo predstavuje 177,8 kilogramu na obyvateľa. V porovnaní s rokom 2022 kleslo množstvo obalového odpadu na obyvateľa o 8,7 kilogramu, ale v porovnaní s rokom 2013 je stále vyššie o viac ako 21 kilogramov. Informoval o tom v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Z celkového množstva vzniknutého obalového odpadu tvoril 40,4 percenta papier a lepenka, 19,8 percenta plast, 18,8 percenta sklo, 15,8 percenta drevo, 4,9 percenta kov a 0,2 percenta ostatné obaly. V roku 2023 vzniklo v priemere na každého obyvateľa EÚ 35,3 kilogramu plastového obalového odpadu, z čoho sa zrecyklovalo 14,8 kilogramu.
Najvyššiu mieru recyklácie dosiahlo Belgicko (59,5 %), tesne za ním Lotyšsko (59,2 %) a Slovensko (54,1 %). Na opačnom konci rebríčka sú Maďarsko (23,0 %), Francúzsko (25,7 %) a Rakúsko (26,9 %).