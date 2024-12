V Čadci zachránila COOP Jednota starú budovu po bývalej fabrike Tatra. Dnes slúži všetkým

Zachraňovať industriálne budovy a dávať im druhý život je dnes „in“. Na prelome tisícročí to chcelo jasnú víziu a riadny kus odvahy. Reč je o starej fabrike Tatra v Čadci. Roky chátrala a bola akousi otvorenou ranou na tvári metropoly Horných Kysúc. Budovy bývalých výrobných hál kúpilo spotrebné družstvo COOP Jednota Čadca a vdýchlo im nový život. Svoje výnimočné čaro má dodnes. Navštívte ho, keď pôjdete okolo.

Vysoké industriálne stropy a klenbová strecha so strešnými oknami pripomínajú veľkorysú tržnicu, ideálny priestor pre potraviny. To bola vízia, ktorú v chátrajúcom objekte videl a presadil Ing. Miroslav Janík, predseda predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Čadca. Prišiel s ideou, ktorá zmenila kolobeh celého mesta, zachránila kus minulosti a na ploche 1 800 metrov štvorcových priniesla dovtedy nevídanú veľkoplošnú predajňu domácich potravín.

Vlajková loď Kysúc

Bývalé výrobné haly Tatry neboli pamiatkovo chránené, ale aj napriek tomu ich COOP Jednota nezrovnala so zemou, ako sa to stalo s inou fabrikou Tatry na druhom brehu rieky Kysuce. „Našou víziou bolo vytvoriť centrum komfortného nákupu. Chceli sme priniesť široký sortiment kvalitných domácich potravín bližšie k ľuďom. Aj preto sme zvolili koncept supermarketu. Rozhodli sme sa pre záchranu objektu, ktorý roky chátral a zásadným spôsobom sme tak zasiahli do architektúry mesta. Od začiatku som trval na tom, aby bol tento supermarket našou vlajkovou loďou a je ňou dodnes, keďže patrí k piatim najväčším v sieti COOP Jednota,“ objasňuje Miroslav Janík.

Zahojená rana

Centrum Čadce sa vďaka tejto iniciatíve zásadne zmenilo len za šesť mesiacov. V tom čase tu vzniklo vyše 70 nových pracovných miest, v pasáži sa vytvoril priestor pre deväť menších prevádzok a pri supermarkete vyrástlo aj veľkorysé parkovisko. „Na druhý deň, ako sme obchod na Mikuláša v roku 2001 otvorili, som sa ráno išiel pozrieť, či tam ľudia idú. Čadčania našu víziu prijali a supermarket si rýchlo obľúbili. Na parkovisku sme dlho opatrovali starú lipu, ktorá si toho hodne pamätala,“ loví v pamäti pán predseda. Regionálne spotrebné družstvo pod jeho vedením zamestnáva 1 000 ľudí v 132 predajniach, a to rozhodne nie je málo. Myslí na nákupný komfort ľudí, zamýšľa sa, ako by im každodenný život uľahčil nielen v mestách, ale aj tam, kde ich žije pomenej, na dedinách a v obciach.

Miroslav Janík, predseda predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Čadca. Foto: COOP Jednota

Keď muži v supermarkete plačú

„Keď sa táto veľká predajňa potravín otvárala, stretlo sa tu mnoho zamestnancov. Chlapi sa prechádzali na miestach, kde roky predtým postávali pri sústruhoch a tiekli im slzy,“ spomína pán Jozef, bývalý zamestnanec Tatry, ktorý sa šesť rokov podieľal na výrobe predných náprav. Odvtedy je verný značke Tempo, rád tu nakupuje. „Môj obľúbený je rybací šalát a zbožňujem aj hydinovú tlačenku. COOP nie je od ruky ako iné supermarkety a je to tu také vzdušné,“ prezrádza dôchodca z Rakovej. Z autobusovej stanice to má cez pasáž Tempa skratkou na úrady aj ku kultúrnemu domu. Pasáž, v ktorej okrem supermarketu nájdete aj lekáreň, obľúbenú reštauráciu, koženú galantériu alebo lokálnu predajňu elektro aj so servisom, prepojila mesto. Už ho nerozdeľujú ploty a za nimi chátrajúce objekty fabriky ako kedysi.

Trhy, remeslá a tradície

Už niekoľko rokov tu COOP Jednota Čadca organizuje vianočné trhy. „Predstavujeme tradičné remeslá z nášho regiónu a prinášame ich bližšie k našim zákazníkom,“ deklaruje Ing. Martin Janík, podpredseda predstavenstva COOP Jednota Čadca. Pred Vianocami sa tu každý deň niečo deje. Remenár Ondrej Sabela tu predáva ručne vyrábané opasky, nájdete tu sviečky, svietniky aj šperky, samozrejme, všetko ručná výroba. Občas sa v pasáži pečú domáce vianočné oplátky alebo sa ozýva zvuk píšťal. To Jozef Zajac v krojovanej košeli predvádza naživo tóny originálnych nástrojov. Originálna je aj pískajúca vareška. „Chcem si ju dať patentovať. Poslúži gazdinám, keď dovaria, aby zvolali svojich stravníkov,“ smeje sa mladý remeselník.

Jozef Zajac a jeho pískajúca vareška, ktorú si chce dať patentovať. Foto: COOP Jednota

Všetky doliny vedú do Čadce

V prémiovej predajni formátu Tempo SUPERMARKET dnes ponúkajú viac ako 15-tisíc položiek. Viac ako 70 % potravín sú kvalitné slovenské výrobky, mnohé lokálne z regiónu. „Staviame na osobnom prístupe. Chceme, aby mali ľudia z nákupu u nás pozitívnu emóciu. Vždy preferujeme slovenské výrobky a regionálnych dodávateľov, ktorí dokážu pokryť naše potreby. Spolupracujeme nielen s veľkými výrobcami, ale snažíme sa potiahnuť aj tých menších, remeselných,“ hovorí Miroslav Janík. Získať dnes nových zákazníkov a udržať si tých verných asi nikdy nebolo ťažšie. COOP Jednota však stavia na dlhoročnej tradícii. Vidno to aj na vianočných trhoch, no prezrádzajú to aj verní zákazníci, ktorí v Tempe v Čadci každý deň nakupujú.

Informačný servis