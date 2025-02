V basketbalovej reprezentácii po viac ako dvoch rokoch. Pivota Bojanovského potešil kompliment od trénera Nagliča - FOTO

Slovenskí basketbaloví reprezentanti v najbližších dňoch absolvujú záverečné stretnutia v kvalifikácii o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy. Zverenci trénera Aramisa Nagliča sa už vo štvrtok 20. februára predstavia v Charleroi proti domácemu Belgicku, o tri dni neskôr v Bratislave vyzvú Lotyšsko.

Slováci ešte majú teoretickú šancu na postup, musia však vysoko zvíťaziť v prvom súboji a triumf potrebujú aj z druhého duelu. Zároveň musia čakať na prehru Belgičanov v Španielsku tak, aby mal slovenský výber lepšie skóre ako ten belgický.

„Bol som predovšetkým prekvapený, že som dostal telefonát s otázkou, či by som prišiel reprezentovať. Predpokladám, že ma pozvali hlavne z dôvodu, že vypadli stáli pivoti. Som rád a vďačný, že môžem prísť pomôcť. Teším sa, že sa stretnem s chalanmi. Pomôžem im v zostávajúcich dvoch zápasoch a potom to zase prenechám mladším,“ vyhlásil navrátilec do národného tímu Boris Bojanovský podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

„Škoda bola najmä domáceho zápasu so Španielskom. Ak by sme zvíťazili, som presvedčený, že by sa chalani vyhecovali k lepšiemu výkonu aj v Španielsku a bola by šanca na postup. Mimochodom, bol som sa pozrieť na domáci zápas v Bratislave na zimnom štadióne a bol to top basketbalový zážitok. Škoda, že bez víťaznej bodky,“ pokračoval pivot z Levíc.

Zatiaľ naposledy bol Bojanovský súčasťou reprezentácie ešte v roku 2022 v boji o majstrovstvá sveta. Aj vtedy hral Slováci proti Belgičanom a Lotyšom.

„Zápasy s Belgickom boli fyzicky ťažké. Vtedy nás pretlačili a ľahko vyhrali. V Lotyšsku sme v tej kvalifikácii odohrali veľmi dobrý zápas a dokonca sme mali šancu uspieť. Ich súčasné nominácie nesledujem. Verím, že nás tréner pripraví a pobijeme sa o čo najlepšie výsledky,“ dodal.