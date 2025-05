V Arktíde havarovala stíhačka, pilot sa stihol katapultovať

Viacúčelové nadzvukové stíhacie lietadlo F/A-18 Hornet havarovalo v stredu v blízkosti letiska Rovaniemi na arktickom severe Fínska. Pilota sa podarilo zachrániť po tom, ako sa katapultoval. Neboli dostupné žiadne podrobnosti o príčine havárie, ktorá sa stala okolo 11:00 miestneho času (10:00 SELČ).

Pilota, ktorý sa katapultoval, previezli do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie vyšetrenie. Z miesta nehody stúpal tmavý dym a na miesto bolo vyslaných niekoľko záchranných vozidiel.

Svedok Mika Lehtiniemi videl stíhačku na oblohe tesne pred haváriou, keď prechádzal po neďalekom moste. Fínskej televízii YLE povedal, že lietadlo letelo nezvyčajne nízko nad obytnou oblasťou Syväsenvaara. „Lietadlo sa ako keby pretočilo na chrbát. Potom prešlo niekoľko sekúnd a videl som oblak čierneho dymu. Nevidel som oheň, iba čierny hrozný dym,“ povedal.

A Finnish Air Force F/A-18 Hornet crashes near Rovaniemi Airport in Lapland on Wednesday morning, the Finnish Defence Forces (FDF) confirms.

The FDF said the pilot ejected from the plane before the crash and had been located by rescue services.

The accident occurred at about

