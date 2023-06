Už zajtra môžu byť u teba! Zavolaj si známu osobnosť, pomôžeš postihnutým deťom. Štartuje MISIA 11

Päťdesiat známych osobností v stredu 7. 6. 2023 bude tvoriť tím špeciálnych cyklokuriérov. Stačí si objednať doručenie umeleckého certifikátu a môžeš sa s nimi stretnúť aj ty. Známe herečky, speváci, moderátori, umelci realizujú už 11. ročník charitatívneho projektu – Misia, Aby bol svet lepší na pomoc konkrétnym ťažko zdravotne postihnutým deťom.

Medzi päťdesiatkou známych tvári je Karin Haydu, Peter Kočiš, Martin Mňahončák, Maroš Kramár, Zuzana Vačková, Marcel Forgáč, Majo Labuda, Jany Landl, Marián Mitaš, Kristína Tormová… Počas celého dňa budú brázdiť na bicykli ulice Bratislavy a navštevovať tých, ktorí si ich objednajú. A objednať si ich môže ozaj každý či už domov alebo do práce. Slávny kuriér príde kamkoľvek, aj do kaviarne, aj do fitka a privezie umelecký certifikát, ako pamiatku na túto udalosť. Autorom certifikátu je maliar Peter Stankovič.

Foto: Draho Piok

Pri odovzdávaní certifikátu treba využiť príležitosť a s členom hviezdneho tímu si urobiť pár spoločných fotiek či natočiť video pre rodinu a krátko sa porozprávať. Za doručenie objednávky treba kuriérovi venovať 10 €. Prípadne, ak si objednáte niekoho konkrétneho z tímu, tak 50 €. Takýmto spôsobom ste aj vy súčasťou MISIE, Aby bol svet lepší. Za všetky vyzbierané peniaze MISIA kúpi zdravotné pomôcky pre konkrétne postihnuté deti.

Foto: Draho Piok

Už v stredu večer, keď sa kuriéri vrátia na „základňu“, ktorá bude tento rok na Trhovisku Miletičová, bude jasné, koľko peňazí sa podarilo vyzbierať a koľkým deťom MISIA pomôže. Niektoré deti sa už večer dočkajú potrebnej zdravotnej pomôcky.

Byť súčasťou tohto výnimočného projektu je jednoduché. Stačí zavolať, objednať, stretnúť sa s osobnosťou, prispieť a svet bude pre konkrétne deti lepší. Misia splnená.

Objednávky: 0901771100, 0901771122, 0901771133

Viac informácií Facebook: Misia – Aby bol svet lepší, Instagram: Misia – Aby bol svet lepší.

Bez podpory by sa projekt nemohol realizovať. Všetci, vrátane osobností sa projektu zúčastňuj bez nároku na honorár. Projekt je realizovaný s podporou – DEMA slovenský výrobca bicyklov, RAJO s.r.o., Mäsiarstvo Urbánek, Trhovisko Miletičová, PBR Communication Agency, Klub podnikových médií. a s podporou mediálnych partnerov RTVS, SITA, TASR, StartitUp.

