Union spúšťa Back to School balíček pre prváčikov: zdravý úsmev a silná imunita za tretinu ceny

Začiatok školského roka môže byť pre deti aj rodičov poriadne náročný.
Little preschool girl and preteen school boy brushing teeth. Brother teaching sister brush teeth. Happy siblings. Two children having fun with morning dental routine. Family indoors.
Foto: Adobe Stock
Začiatok školského roka môže byť pre deti aj rodičov poriadne náročný – nové prostredie, prvé povinnosti, ranné vstávanie či stretnutie s vírusmi, ktoré prináša kolektív. Union zdravotná poisťovňa preto prichádza s praktickým benefitom pre všetkých svojich najmladších školákov.

V rámci kampane Back to school získajú deti vo veku 6 až 8 rokov balíček pre úsmev a imunitu za symbolickú cenu 15,99 €, čo je len tretina pôvodnej ceny. Balíček obsahuje tri produkty, ktoré pomôžu deťom zvládnuť školský rok s úsmevom a zdravím:

  • Oral-B PRO KIDS 3+ s cestovným puzdrom FROZEN, SPIDERMAN, LION KING
  • Centrum kids GUMMIES, 60 želé s vitamínmi a minerálmi
  • Celaskon TABLETY 250 mg, 30 tabliet

„Prváčikovia zažívajú v septembri veľa nového – od prvého vážneho učenia sa, až po nové kamarátstva. Chceme im pomôcť, aby do školy vykročili so zdravým úsmevom a silnou imunitou. Balíček je preto vyskladaný tak, aby bol pre rodičov praktickým pomocníkom a pre deti aj motiváciou,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu.

Benefit je dostupný pre všetkých poistencov Unionu v tomto veku a rovnako aj pre nových členov, ktorí do poisťovne práve prichádzajú. Zľavu si možno jednoducho uplatniť cez Online pobočku Unionu a balíček si objednať v e-shope VAŠA lekáreň.

Firmy a inštitúcie: Union poisťovňa
Okruhy tém: Benefity PR Prváci Školáci Zdravie
