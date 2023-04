Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval do Poľska, kde ho v stredu čaká oficiálna návšteva Varšavy. Oznámil to poradca poľského prezidenta pre zahraničnú politiku, informuje portál The Guardian. „Môžem povedať, že prezident Zelenskyj prekročil poľskú hranicu,“ povedal Marcin Przydacz pre TVN24.