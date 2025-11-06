Ukrajinské drony zasiahli ropnú rafinériu Volgograd

Výbuchy a požiar nastali v ropnej rafinérii Volgograd v ruskej Volgogradskej oblasti po útoku dronov, ktorý sa odohral v noci na stredu. Uviedol to vo štvrtok na sociálnych sieťach ukrajinský generálny štáb, informuje web Ukrajinská pravda.
Kapacita rafinérie Volgograd je 15,7 milióna ton ropy ročne, čo predstavuje približne 5,6 percenta celkovej rafinérskej kapacity Ruska.
S cieľom narušiť ruskú logistiku ukrajinské sily zaútočili aj na sklady palív a mazív na okupovanom polostrove Krym. V ropnom sklade Hvardijske bola zasiahnutá skladovacia nádrž a niekoľko cisterien na palivo v nakladacom termináli. V meste Simferopoľ ukrajinské útoky zasiahli boli dva sklady paliva, čo spôsobilo požiare palivových nádrží.