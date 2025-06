Účastníci Ázijských hier budú bývať na „plávajúcej dedine“ a v kontajneroch

Športovci na budúcoročných Ázijských hrách v Japonsku (19. septembra – 4. októbra 2026) budú bývať na „plávajúcej dedine“ – luxusnej výletnej lodi a v dočasných príbytkoch z lodných kontajnerov. Organizátori v Nagoji a širšom regióne Aiči tak chcú ušetriť na výstavbe tradičnej dediny pre športovcov.

Na lodi v prístave Nagoja bude ubytovaných 4 600 športovcov a funkcionárov, ďalších 2 400 ľudí bude bývať v kontajnerových domoch vzdialených krátkou jazdou autobusom. Zvyšok z očakávaných 15-tisíc účastníkov bude ubytovaný v iných zariadeniach, vrátane Tokia, kde sa uskutočnia plavecké súťaže.

Podľa vicegenerálneho tajomníka organizačného výboru Kazuhira Jagiho je cieľom poskytnúť športovcom kvalitné služby a zároveň umožniť ich vzájomné stretávanie. „Loď a kontajnerové domy sú od seba vzdialené len 10 minút autobusom. V okolí je akvárium a ďalšie zábavné zariadenia, takže si budú môcť oddýchnuť a spoločne tráviť čas,“ uviedol Jagi.

