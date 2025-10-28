ÚBOK zadržal 12 osôb v masívnej akcii proti organizovanej kriminalite, šiesti už čelia obvineniu

Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v spolupráci s bratislavskou políciou realizuje rozsiahlu akciu s krycím názvom „GRAN TURISMO“.
Ako informovala polícia na sociálnej sieti, cieľom zásahu je odhalenie a dokumentovanie organizovanej trestnej činnosti spájanej s podvodným získavaním motorových vozidiel vyššej triedy v celkovej hodnote niekoľkých miliónov eur. Zásah prebieha na území viacerých krajov Slovenska a je do neho zapojených približne 140 policajtov.
Doposiaľ bolo zadržaných 12 osôb, pričom voči šiestim z nich už bolo vznesené obvinenie. Policajti aktuálne vykonávajú 12 domových prehliadok v bytových a nebytových priestoroch, kde zabezpečujú dôkazy, výnosy z trestnej činnosti a predmety dôležité pre trestné konanie. „Bližšie informácie budú poskytnuté po skončení procesných úkonov, v umožnenom rozsahu,“ uviedla polícia.