.týždeň začína prinášať exkluzívny obsah z prestížneho The Economist

.týždeň, ktorý sa profiluje ako názorový týždenník liberálov a konzervatívcov, rozširuje svoje portfólio o prémiový obsah z jedného z najvplyvnejších svetových médií. Od začiatku roku 2025.týždeň pravidelne prináša obsah z britského týždenníka The Economist.

čitatelia tak získajú prístup k hĺbkovým analýzam a reportážam pokrývajúcim široké spektrum tém od ekonomiky a biznisu až po politiku a kultúru. Články z dielne The Economist budú označené logom britského týždenníka a nájdete ich v novej sekcii „.business tyzden“ aj v ďalších častiach magazínu.

„Partnerstvo s The Economist predstavuje významný míľnik pre slovenské médiá. Prinesie čitateľom to najlepšie zo svetovej žurnalistiky a výrazne rozšíri horizont slovenského mediálneho priestoru o pohľad, ktorý formuje názory lídrov po celom svete,“ hovorí jeden z iniciátorov projektu Roman Malček.

„Kvalitná žurnalistika potrebuje globálny kontext. Vďaka spolupráci s The Economist môžeme našim čitateľom ponúknuť unikátny pohľad na kľúčové svetové témy, podložený dátami a expertnou analýzou, ktorá je charakteristická pre tento prestížny týždenník,“ dodáva Rado Macko, riaditeľ vydavateľstva W Press, a. s

Foto: Rexa & Roman partners

„Ak by ste stroskotali na opustenom ostrove a mali možnosť predplatiť si len jediné médium na svete, aké by to bolo? Za mňa jednoznačne The Economist. V spolupráci s.týždňom prinášame jedinečnú kombináciu toho najlepšieho z britskej a slovenskej žurnalistiky. Som hrdý na to, že vďaka tejto spolupráci môžeme prinášať výnimočný biznisový obsah na Slovensko. Obe redakcie zdieľajú hodnoty ako dôslednú kontrolu faktov, prísnu redakčnú úpravu a poskytujú obsah pre čitateľov, ktorí chcú mať prehľad o dianí vo svete obchodu, politiky, vedy alebo umenia“ uvádza Lucián Rexa, spoluiniciátor projektu.

The Economist, s históriou siahajúcou do roku 1843, je celosvetovo uznávaný pre svoje nezávislé a hĺbkové analýzy svetovej politiky, ekonomiky a kultúry.

Informačný servis