Tusk sľúbil posilnenie ochrany východných hraníc Poľska, Bielorusko obvinil zo zintenzívňovania hybridnej vojny

Poľský premiér Donald Tusk v sobotu navštívil hranice svojej krajiny s Bieloruskom, ktoré sú zároveň vonkajšími hranicami Európskej únie. Tusk sľúbil, že urobí viac pre posilnenie bezpečnosti na celých východných hraniciach Poľska.

Obvinil pritom Bielorusko zo zintenzívňovania hybridnej vojny proti Západu tým, že povzbudzuje migrantov, aby cez poľské hranice prechádzali do Európskej únie.

„Nie sú to len hranice Poľska, ale aj hranice Európskej únie. Preto nepochybujem, že celá Európa bude musieť – a viem, že to dosiahneme – investovať do svojej bezpečnosti investovaním do východných hraníc Poľska,“ povedal Tusk.

Poľsko podľa jeho slov na nákladoch na bezpečnosť hraníc nebude šetriť.