Trumpov návrh zákona o daňových škrtoch a výdavkoch je podľa Muska ohavnosťou

Za „odpornú ohavnosť“ označil americký miliardár Elon Musk návrh zákona o redukcií daní a o výdavkoch, ktorý sa prezident Donald Trump snaží presadiť v Kongrese.

„Je mi ľúto, ale už to jednoducho nemôžem vydržať,“ napísal Musk na sociálnej sieti X len niekoľko dní po tom, ako ukončil svoje pôsobenie ako jeden z najbližších poradcov šéfa Bieleho domu. „Tento masívny, nehorázny a bravčovým mäsom naplnený návrh zákona o výdavkoch je odpornou ohavnosť. Hanba tým, ktorí zaň hlasovali: Viete, že ste urobili zle. Viete to,“ uviedol.

Biely dom však vyhlásil, že Muskova kritika „nemení“ Trumpovu podporu pre tento návrh zákona. „Prezident už skôr vedel, aký postoj Elon Musk má k tomuto návrhu zákona, nemení to jeho názor. Je to jeden veľký, krásny návrh zákona a on sa ho drží,“ povedala novinárom tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová. Trump navrhuje rozsiahle daňové úľavy a škrty, no kritici varujú, že to môže zvýšiť deficit a ohroziť zdravotnú starostlivosť.