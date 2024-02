Trump sa prirovnal k Navaľnému, Spojené štáty sa vraj menia na komunistickú krajinu

Americký exprezident Donald Trump v utorok opakovane prirovnal obvinenia z trestných činov voči nemu k okolnostiam súvisiacim s ruským disidentom Alexejom Navaľným. Najväčší politický oponent ruského vodcu Vladimira Putina zomrel v odľahlom arktickom väzení minulý piatok.

Pozornosť obrátil na seba

Trump v relácii televíznej stanice Fox News vyjadril ľútosť nad smrťou Navaľného, z ktorej súčasný americký prezident Joe Biden i západní lídri obvinili Kremeľ.

Trump vzápätí obrátil pozornosť na seba a zopakoval svoje tvrdenia, že stíhania proti nemu sú riadené politikou. Neexistujú však žiadne dôkazy, že by ich nariadil Biden či Biely dom.

„Navaľnyj je veľmi smutná situácia. Bol to veľmi statočný chlapík. Vrátil sa, mohol zostať preč a úprimne povedané, pravdepodobne by bolo oveľa lepšie zostať preč, a ozývať sa zo zahraničia, ako keby sa musel vrátiť domov, pretože ľudia si mysleli, že sa to môže stať, a aj sa to stalo,“ povedal Trump.

Trumpove obvinenia a komunizmus v USA

„A je to strašná vec, ale deje sa to aj v našej krajine,“ pokračoval Trump a naznačil, že obvinenia z trestných činov voči nemu, medzi ktoré patria dva prípady súvisiace s jeho úsilím zvrátiť prehru v prezidentských voľbách v roku 2020, sú dôkazom toho, že USA sa „v mnohých ohľadoch menia na komunistickú krajinu“.

„Bol som obvinený štyrikrát… Všetko pre to, že som v politike,“ povedal Trump. „Obvinili ma z vecí, ktoré sú také smiešne. Je to forma Navaľného. Je to forma komunizmu, fašizmu.“