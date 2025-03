Trump nevylúčil možnosť, že americká ekonomika tento rok upadne do recesie

Americký prezident Donald Trump nevylúčil možnosť, že by ekonomika USA mohla v tomto roku upadnúť do recesie. „Nerád predpovedám takéto veci,“ povedal v nedeľu v rozhovore pre Fox News, keď sa ho priamo opýtali na možnú recesiu v roku 2025. „Je tu obdobie prechodu, pretože to, čo robíme, je veľmi veľké – prinášame bohatstvo späť do Ameriky,“ povedal a dodal: „Potrvá to nejaký čas.“

Trumpove prichádzajúce a odkladané hrozby clami voči Kanade, Mexiku, Číne a ďalším štátom vyvolali na amerických finančných trhoch zmätok a spotrebitelia sú neistí, čo tento rok prinesie. Akciové trhy práve ukončili najhorší týždeň od amerických novembrových prezidentských volieb. Indikátory spotrebiteľskej dôvery klesli, keďže kupujúci sa pripravujú na vyššie ceny, ktoré môžu priniesť clá. A rozsiahle prepúšťanie štátnych zamestnancov, ktoré organizuje Trumpov poradca Elon Musk, pridáva ďalšie obavy.

Keď Trumpa médiá neskôr požiadali o spresnenie jeho vyjadrení o možnej recesii, novinárom na palube Air Force One odpovedal: „Kto vie?“