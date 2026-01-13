True crime, ktoré vás šokuje, znepokojí a nedá spať. Psychopat (Video)

Psychopat patrí medzi najvýznamnejšie true crime knihy vôbec a aj po rokoch dokáže zneistiť, fascinovať a prinútiť klásť si nepríjemné otázky.
Ústrednou postavou je Ed Gein, muž z malého mestečka Plainsfield vo Wisconsine, ktorého meno sa navždy zapísalo do dejín kriminalistiky. Práve jeho skutky sa stali inšpiráciou pre ikonické hororové postavy z filmov ako je Hitchcockove Psycha, Texaský masaker motorovou pílou či Mlčanie jahniat.
Schechter sleduje Geinov život chronologicky, od detstva poznačeného extrémnou izoláciou, náboženským fanatizmom a patologickým vzťahom s matkou až po šokujúce udalosti roku 1957. Práve vtedy polícia v jeho dome objavila ľudské pozostatky, predmety vyrobené z kože obetí a bizarné „trofeje“, ktoré šokovali nielen miestnu komunitu, ale celú Ameriku.
Dôležité je, že autor nepodáva tento príbeh ako lacnú senzáciu. Fakty predkladá vecne, bez samoúčelného šokovania. O to silnejšie však pôsobí vedomie, že ide o realitu. Máte pocit, že sledujete pomalý, neodvratný rozklad osobnosti, nie náhly výbuch šialenstva, ale dlhý proces, ktorý sa formoval celé desaťročia.
Psychopat sa sústreďuje viac na páchateľa než na obete. Z hľadiska psychologickej analýzy to dáva zmysel, no niektorým čitateľom môže chýbať hlbší pohľad na osudy obetí. Prvá tretina knihy, venovaná Geinovmu detstvu a rodinnému zázemiu, môže pôsobiť rozvláčne – no práve v nej sa skrýva kľúč k pochopeniu neskorších udalostí.
Pozrite si VIDEO s autorom H.Schechterom:
Ide o jednu z najlepších true crime kníh vôbec. Často sa spomína jej literárna kvalita, serióznosť a schopnosť čítať knihu ako napínavý román. Prípad Eda Geina ovplyvnil nielen film a literatúru, ale aj spôsob, akým dnes vnímame sériových vrahov v populárnej kultúre.
V dobe, keď existujú stovky true crime podcastov a dokumentov – vrátane spracovaní na Netflixe – môže kniha pôsobiť ako náročnejšia forma „konzumácie“ príbehu. Práve v tom je však jej sila. Ponúka hĺbku, kontext a pochopenie, ktoré rýchle formáty často obchádzajú.
Psychopat je silná, nepríjemná, no dôležitá kniha. Precízne napísaná, psychologicky pôsobivá a miestami až znepokojivo realistická. Nie je to čítanie na jeden večer, a možno ani pre každého čitateľa, no pre fanúšikov kvalitného true crime ide o povinnú jazdu.
Preklad z anglického originálu Deviant (Pocket Books, New York 1998) Beata Horná.
Milan Buno, knižný publicista
Informačný servis