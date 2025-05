Trnavské kúpalisko Castiglione privíta návštevníkov už 1. júna, ponúkne detský bazén aj väčší priestor na oddych

Mestské kúpalisko Castiglione v Trnave otvorí sezónu tradične 1. júna. V areáli na sídlisku Družba pribudol detský bazén, posunutím plota bola zväčšená oddychová zóna a do bazéna pribudli schody. Novinkou budú aj vratné poháre s letným motívom, ktoré budú k dispozícii za zálohu 2 eurá. Zákazník sa môže sám rozhodnúť, či si pohár zoberie domov alebo ho vráti a zálohu dostane naspäť.

Celodenné vstupné na kúpalisko je stanovené na 10 eur, obyvatelia s trvalým pobytom v Trnave však zaplatia len 6 eur. Mládež do 18 rokov zaplatí za celodenné vstupné 5 eur, mladí z Trnavy len 3 eurá. Výrazné zľavy majú aj osoby nad 62 rokov, ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím aj ich sprievodcovia. Prevádzkové hodiny v júni sú od 9:00 do 19:30, v júli do 20:00 a v auguste do 19:00.

Kúpalisko Castiglione aj vlani otváralo 1. júna a počas leta malo 92 kúpacích dní. Za celú sezónu sa tu prišlo kúpať 42 498 návštevníkov. Denný rekord tu zaznamenali 10. júla, keď na kúpalisko prišlo 1 308 návštevníkov. Mesto Trnava prostredníctvom Správy majetku mesta Trnava prevádzkuje aj prírodné kúpalisko v lokalite Kamenný mlyn. Keďže toto kúpalisko nemá vyhrievanú vodu, sezóna tam zvyčajne začína o niečo neskôr.