Trh kože 2025: bezplatné vyšetrenia, odborné diskusie a partneri deviateho ročníka

KEDY: 25. október 2025 – Nivy centrum (10:00 – 18:00).
Deväť rokov spája Trh kože dermatológov, pacientov a verejnosť. Aj tento rok prinesie bezplatné vyšetrenia materských znamienok, verejné aj diskrétne poradne kože, praktické poradenstvo a odborné diskusie so špičkovými lekármi. Vstup je voľný.
Prečo „Trh kože“? Lebo prevencia zachraňuje čas aj zdravie
„Teší nás stúpajúci záujem verejnosti o prevenciu a odborné poradenstvo. Trh kože sa tento rok uskutoční len v Bratislave, no sme pripravení privítať aj návštevníkov z regiónov – program, poradne aj registrácie sme nastavili tak, aby to pre nich bolo čo najpraktickejšie. Veľmi si vážime podporu a nasadenie dermatovenerológov, ktorí vo svojom voľnom čase počas víkendu venujú energiu prevencii a edukácii pacientov – pretože sami vidia jej význam a reálny dopad.“ Hovorí riaditeľka Trhu kože Mgr. Lele Tarbuk Zemanová
Odborný program – výber tém a hostí
- Rakovina kože – prevencia a včasná diagnostika – MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
- Atopická dermatitída: liečba a zvládanie ochorenia – prim. MUDr. Jana Nemšovská, PhD., pacientka Alexandra „Saška“ Ondová, psychologička a pacientka s AD PhDr. Lenka Kováčová
- Liečba akné: čo naozaj funguje – MUDr. Martina Part, PhD., 4LifePharma
- Hemangiómy o detí a ich včasná liečba hneď po narodení!, Mudr. Daniela Sejnová, PhD. – Pierre Fabre
- Prevencia u žien – podporuje VSŽP
- Kúpeľná liečba a vplyv termálnej vody na chronické kožné ochorenia, kúpele ENSANA – Smrdáky
- Rosacea –nie je iba „ružienka“; výživová poradkyňa Ing. Janka Trebuľová, NaturaMed.
- Kolagén a jeho vplyv na kvalitu pokožky, Babrora Jusková – VIP Collagen
- Zdravý životný štýl a pohyb ako prevencia
Kontrolu materských znamienok si budú môcť dať návštevníci urobiť v diskrétnych aj verejných poradniach kože. Registrácia do diskrétnych poradní bude dostupná cez webstránku www.trhkoze.sk od 15.10.
Partneri 9. ročníka
Odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Hlavný partner: MSD
Partneri: VSŽP 4Life Pharma AbbVie NaturaMed Geek & Gorgeous Vichy Aloris Vital Pierre Fabre – Avène ENSANA -Kúpele Smrdáky Spa Ceylon ILOVEME Symprove Bioderma / NAOS VIP Collagen NaturaMed Crystals Healing (relaxpobyty.sk) Pacientska organizácia Bodáčik + Spaae Martina Lamoš Lorion Spiridea Fiammeta Váš lekár
Informačný servis