Trh kože 2025: bezplatné vyšetrenia, odborné diskusie a partneri deviateho ročníka

Deväť rokov spája Trh kože dermatológov, pacientov a verejnosť.
KEDY: 25. október 2025 – Nivy centrum (10:00 – 18:00).

Deväť rokov spája Trh kože dermatológov, pacientov a verejnosť. Aj tento rok prinesie bezplatné vyšetrenia materských znamienok, verejné aj diskrétne poradne kože, praktické poradenstvo a odborné diskusie so špičkovými lekármi. Vstup je voľný.

Prečo „Trh kože“? Lebo prevencia zachraňuje čas aj zdravie

Teší nás stúpajúci záujem verejnosti o prevenciu a odborné poradenstvo. Trh kože sa tento rok uskutoční len v Bratislave, no sme pripravení privítať aj návštevníkov z regiónov – program, poradne aj registrácie sme nastavili tak, aby to pre nich bolo čo najpraktickejšie. Veľmi si vážime podporu a nasadenie dermatovenerológov, ktorí vo svojom voľnom čase počas víkendu venujú energiu prevencii a edukácii pacientov – pretože sami vidia jej význam a reálny dopad.“ Hovorí riaditeľka Trhu kože Mgr. Lele Tarbuk Zemanová

Odborný program – výber tém a hostí

  • Rakovina kože – prevencia a včasná diagnostika – MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
  • Atopická dermatitída: liečba a zvládanie ochorenia – prim. MUDr. Jana Nemšovská, PhD., pacientka Alexandra „Saška“ Ondová, psychologička a pacientka s AD PhDr. Lenka Kováčová
  • Liečba akné: čo naozaj funguje – MUDr. Martina Part, PhD., 4LifePharma
  • Hemangiómy o detí a ich včasná liečba hneď po narodení!, Mudr. Daniela Sejnová, PhD. – Pierre Fabre
  • Prevencia u žien – podporuje VSŽP
  • Kúpeľná liečba a vplyv termálnej vody na chronické kožné ochorenia, kúpele ENSANA – Smrdáky
  • Rosacea –nie je iba „ružienka“; výživová poradkyňa Ing. Janka Trebuľová, NaturaMed.
  • Kolagén a jeho vplyv na kvalitu pokožky, Babrora Jusková – VIP Collagen
  • Zdravý životný štýl a pohyb ako prevencia

Kontrolu materských znamienok si budú môcť dať návštevníci urobiť v diskrétnych aj verejných poradniach kože. Registrácia do diskrétnych poradní bude dostupná cez webstránku www.trhkoze.sk od 15.10.

Partneri 9. ročníka

Odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Hlavný partner: MSD

Partneri: VSŽP 4Life Pharma AbbVie NaturaMed Geek & Gorgeous Vichy Aloris Vital Pierre Fabre – Avène ENSANA -Kúpele Smrdáky Spa Ceylon ILOVEME Symprove Bioderma / NAOS VIP Collagen NaturaMed Crystals Healing (relaxpobyty.sk) Pacientska organizácia Bodáčik + Spaae Martina Lamoš Lorion Spiridea Fiammeta Váš lekár

Okruhy tém: Dermatológia Trh kože
