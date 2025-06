Tréner Spalletti končí na talianskej lavičke, zápas s Moldavskom bude jeho posledný

Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Luciano Spalletti oznámil, že pondelkový kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá sveta 2026 proti Moldavsku bude jeho posledným v tejto funkcii. Spalletti čelil kritike po prehre 0:3 s Nórskom v minulotýždňovom úvodnom kvalifikačnom stretnutí. „V sobotu sme hovorili s prezidentom talianskej federácie a oznámil mi, že budem zbavený funkcie trénera národného tímu,“ povedal Spalletti na nedeľňajšej tlačovej konferencii pred duelom proti Moldavsku.

„Nie som z toho šťastný. Vzhľadom na náš vzťah som nemal absolútne v úmysle odísť. Najmä keď sa nedarí, radšej by som zostal a robil svoju prácu. Ale toto je prepustenie a musím to akceptovať. Vždy som túto rolu vnímal ako službu krajine a chcem uľahčiť budúcnosť národného tímu. Myslím si, že je správne usilovať sa o to najlepšie,“ dodal Spalletti.

Šesťdesiatšesťročný Spalletti prevzal taliansky tím v auguste 2023 po Robertovi Mancinim. Počas jeho pôsobenia zaznamenala „azúrová squadra“ 11 víťazstiev, šesť remíz a šesť prehier. Prepustenie prišlo len niekoľko hodín po tom, čo ho prezident federácie Gabriele Gravina verejne obhajoval. „Bol výnimočnou osobou, veril v mužstvo a jeho projekt bol úžasný. Je to ušľachtilá duša. Útoky na neho nie sú zaslúžené,“ povedal Gravina, ktorý však priznal, že spôsob, akým Taliansko prehralo v Nórsku, bol „neakceptovateľný“.

Spallettiho nástupcom by sa údajne mohol stať Claudio Ranieri alebo Stefano Pioli.