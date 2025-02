Tréner FC Barcelona reaguje na sťažnosti Realu Madrid o zaujatosti rozhodcov

Tréner španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelony vyhlásil, že jeho tím sa nebude skrývať za ‚výhovorky‘ po tom, čo predstavitelia Realu Madrid kritizovali španielskych rozhodcov po prekvapivej prehre v La Lige.

„Biely balet“ prehral 0:1 na pôde Espanyolu Barcelona, ktorý v La Lige bojuje o záchranu. Po tomto neúspechu zástupcovia madridského klubu poslali rozhorčený list Španielskej kráľovskej futbalovej federácii (RFEF), v ktorom označili verdikty rozhodcov za ‚zmanipulované‘ a ‚úplne zdiskreditované‘.

Madridčania boli nahnevaní po tom, čo obranca domácich Carlos Romero nebol vylúčený za faul na útočníka Kyliana Mbappého a následne strelil víťazný gól.

„Toto list je ich voľba, robia to takto. Náš spôsob to nie – povedal som, že žiadne výhovorky. A budeme to robiť takto,“ povedal Flick na tlačovej konferencii pred štvrtkovým štvrťfinále Copa del Rey proti Valencii.

„Každý klub má nejaké dôvody niečo povedať. Sme ľudia, je to normálne v živote, každý robí chyby. Rozhodcovia majú ťažkú prácu, musíme sa o nich starať, nie je to jednoduchá situácia… Keď som prišiel, povedal som žiadne výhovorky, žiadne sťažnosti a žiadne obviňovanie, to sa mi nepáči,“ dodal Flick.

Real Madrid zostáva na čele La Ligy s náskokom jedného bodu pred mestským rivalom Atléticom Madrid, oba sa stretnú v sobotu a pôjde o prvú priečku tabuľky. Tím Carla Ancelottiho hrá v stredu proti Leganés v Copa del Rey, kým Atlético v utorok rozdrvilo Getafe 5:0 a postúpilo už do semifinále.

Barcelona, ktorá je rekordným 31-násobným víťazom Španielskeho pohára, v januári v La Lige rozdrvila Valenciu 7:1. Flick však povedal, že u súpera to bude ťažšie.

„Je to pohárový zápas a zajtra nemôžeme získať trofej, ale môžeme ju stratiť. A to nechceme,“ dodal.