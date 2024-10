Tréner FC Barcelona Hansi Flick sa pred El Clásicom „obul“ do klubovej televízie Realu Madrid

Hansi Flick, tréner španielskeho veľkoklubu FC Barcelona, sa deň pred sobotňajším El Clásicom kriticky vyjadril na adresu činnosti klubovej televízie Realu Madrid.

Nemecký kormidelník dostal na tlačovej konferencii otázku, či je správne, že sa odveký rival prostredníctvom svojej televíznej platformy venoval arbitrovi Josému Maríovi Sánchezovi Martínezovi, ktorý povedie sledovaný šláger 11. kola La Ligy.

Video s problematickými verdiktami

Reagoval tak na fakt, že redakcia TV Real Madrid zostrihala video s „problematickými“ verdiktami, ktoré Sánchez v minulosti posudzoval v neprospech „bieleho baletu“.

„Podľa mňa to nie je normálne. Nikdy som o tom nepočul. My to robiť nebudeme, pretože si myslím, že rozhodcovia majú ťažkú prácu. Viete, nie je to moja práca. Mojou úlohou je pripravovať hráčov. S rozhodcami v La Lige mám dobré skúsenosti, nemal som s nimi žiadne problémy. To je tiež niečo, čo som povedal hráčom, keď sme začali sezónu: ‚Sústreďte sa na svoju hru, nie na rozhodcu.‘ Je to veľmi dôležité. Nebudeme to meniť. Je tu aj videoasistent rozhodcu (VAR) a ak niečo nie je jasné, skontrolujú to. Musíme si udržať energiu a sústrediť sa na našu hru, a nie na prácu rozhodcu,“ povedal Flick pre denník Mundo Deportivo.

Súboj prvého s druhým

Sobotňajší zápas dvoch historicky najúspešnejších španielskych klubov bude zároveň súbojom lídra tabuľky s priebežne druhým tímom. Katalánci doteraz vyhrali 9 z 10 duelov a s 28 bodmi sú na čele.

Madridčania sú doteraz jediným neporazeným mužstvom v La Lige. Zverenci talianskeho trénera Carla Ancelottiho vyhrali sedemkrát a v troch prípadoch remizovali.

Barcelona sa pokúsi v sobotu o prvý triumf v El Clásicu od marca 2023. Ostatné štyri vzájomné zápasy sa stali korisťou klubu z hlavného mesta. Duel na madridskom Štadióne Santiaga Bernabéua má úvodný výkop naplánovaný na 21.00 h.