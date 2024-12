Trendy v láske 2025: sexuálna otvorenosť, virtuálne randenie a láska k ekológii

Zatiaľ čo rok 2024 bol charakterizovaný milostnými vzťahmi a súvisiacou únavou zo zoznamovania sa, podľa novej štúdie zoznamovacej aplikácie Happn bude rok 2025 iný. Charakterizovať ho bude pomalšie tempo randenia, dôležitosť priateľstva, sexuálna otvorenosť, virtuálne zoznamovanie a láska k ekológii.

Sexuálna otvorenosť od začiatku

Hoci sexualita je v počiatočných štádiách randenia často zahalená tajomstvom, objavuje sa nový trend – radikálna transparentnosť v sexe. Podľa nového prieskumu takmer polovica ľudí považuje za dôležité mať jasno v sexuálnych túžbach a diskutovať o sexuálnej kompatibilite už na začiatku nového vzťahu. „Tento otvorený prístup k sexu znižuje nedorozumenia, objasňuje očakávania a kladie základy pre vzťahy založené na vzájomnom porozumení a súhlase. Sexuálna otvorenosť sa stáva spôsobom, ako spoznať človeka. Otvorená diskusia o sexuálnych praktikách je tiež znakom emocionálnej zrelosti a stáva sa základným kameňom pre budovanie hlbších, silnejších a autentickejších väzieb,“ Lucie Slováčková, odborníčka z e-shopu www.ruzovyslon.sk, ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.

Dôležitosť priateľstva rastie

Podľa predpovedí sa randenie v roku 2025 spomalí. Namiesto toho, aby nezadaní skočili priamo do vzťahov, uprednostňujú priateľstvá, ktoré sa pomaly rozvíjajú do hlbších spojení. Dôvera sa dostáva do centra pozornosti. Takmer 90 % si myslí, že priateľstvo je vo vzťahu rovnako dôležité alebo dôležitejšie ako láska. Pre 64 % ľudí vytvára priateľstvo pevný základ pre dlhotrvajúci vzťah.

Virtuálne zoznamovanie bez zhonu

V novom roku budú nezadaní uprednostňovať kvalitu pred kvantitou. Online konverzácie nadobudnú hlbší význam – ľudia chcú preskúmať vzájomné hodnoty a kompatibilitu na diaľku, a prehĺbiť tak porozumenie pred osobným stretnutím. Virtuálne zoznamovanie pomáha budovať dôveru, pričom štvrtina ľudí dokonca priznáva, že ho uprednostňuje pred osobným stretnutím.

Spoločná láska k prírode

Lásku už nemožno oddeliť od environmentálnych a etických hodnôt. Nie je založená len na emocionálnej či fyzickej kompatibilite, ale aj na ekologickej harmónii. Ľudia vidia vzťah, ktorý rešpektuje prírodu, ako základ hlbšieho spojenia. Takže v roku 2025 budú nezadaní čoraz viac hľadať partnerov, ktorí zdieľajú ich environmentálne hodnoty. Štatistiky potvrdzujú, že pre 65 % ľudí je dôležitá vzájomná ekologická harmónia. Okrem toho sú ľudia pri randení šetrnejší k životnému prostrediu – je pravdepodobnejšie, že budú robiť bezodpadové pikniky a túry, dávať si navzájom ekologické darčeky a rozprávať sa o spotrebiteľských návykoch.

Láska = úmyselný čin

Láska na prvý pohľad a vzťahy poháňané inštinktami a vášnivými spontánnymi pocitmi sú preč. Nezadaní čoraz viac vnímajú lásku ako úmyselný čin. Páry chápu vzťahy ako skutočné partnerstvo, čo je vedomá konštrukcia vytvorená na základe racionálnych rozhodnutí. Páry pestujú svoju lásku a pracujú na nej. Dokazujú si to každý deň malými gestami a na posilnenie vzťahu organizujú aj pravidelné rituály, pri ktorých hodnotia svoje pocity, nenaplnené potreby či sny. Tento trend odráža spoločenský fenomén, podľa ktorého môže koexistovať osobné a profesionálne naplnenie. Asi 43 % ľudí verí, že láska prispieva k osobnému a profesionálnemu úspechu oboch partnerov. V kontexte ekonomickej neistoty a intenzívneho tlaku na úspech sa láska stáva strategickým projektom.

„V roku 2025 je v kontexte ekonomickej a politickej nestability jasný návrat k tradičnejším hodnotám – k hľadaniu celoživotného partnera a premyslenému a pomalšiemu prístupu k budúcnosti. Táto túžba po stabilite vedie nezadaných k tomu, aby sa na randenie pozerali z novej perspektívy so spoločnými hodnotami, úprimnosťou a transparentnosťou,“ uzavrela Claire Rénier, odborníčka na randenie v Happn.

