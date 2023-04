Trasparency international nesúhlasí s postojom súdnej rady, ktorá sa postavila za sudcov dotknutých negatívnym hodnotením

Transparency International Slovensko (TIS) nesúhlasí s postojom Súdnej rady SR, ktorá sa postavila za dotknutých sudcov. Podľa mimovládnej organizácie by súdna rada mala podporovať spätnú väzbu pre justíciu. Mrzí ich tiež, že si nevypočuli ich argumenty a názor si vytvorili len na základe výhrad sudcov. Nestotožňujú sa ani s kritikou použitej metodiky a polemikou o práve verejnosti hodnotiť sudcov. TIS to uviedla v statuse na sociálnej sieti v reakcii na postoj Súdnej rady SR k ich hodnoteniu sudcov publikovanému 9. marca.

Odhaľovanie systémových nedostatkov

„Hodnotenie sudcov pripravuje a precizuje Transparency už od roku 2014 na základe zverejňovaných štatistických výkazov sudcov. Tentokrát sme oproti minulosti obdržali viac reklamácií sudcov, z ktorých sme žiadnu nevyhodnotili ako opodstatnenú. Zohľadnili sme len niekoľko drobností, ktoré malo vo výkazoch nesprávne zaznamenané už ministerstvo,“ vysvetľuje mimovládna organizácia.

Pripustili, že daná analýza má určité limity, nedokáže napríklad dôkladne zohľadniť náročnosť jednotlivých prípadov, prerozdeľovanie vecí po odchádzajúcich sudcoch alebo technické vybavenie sudcov. „Zároveň však umožňuje odhaľovanie systémových nedostatkov na jednotlivých súdoch, ako aj výrazné odchýlky sudcov v kvalite a rýchlosti rozhodovania od priemeru,“ uviedla organizácia na margo analýzy.

Nemá si to odskákať občan

Ako ďalej dodali, zmyslom hodnotenia je najmä porovnanie výkonnostných ukazovateľov sudcov, čo by malo verejnosti ukázať, akú dĺžku konania možno očakávať, kým sa vec dostane ku konkrétnemu sudcovi, a do akej miery je pravdepodobné, že jeho vec bude potvrdená, ak sa dostane na nadriadený súd. „Na konci dňa to totiž nemôže byť občan, kto si odskáče neprimeranú vyťaženosť sudcu, nefunkčný počítač či dlhé péenky,“ argumentuje organizácia.

Súdna rada ich podľa slov organizácie vyzvala, aby hodnotenie stiahli, pokiaľ si nepreveria námietky sudcov a nezohľadnia ich. Podľa TIS boli ciele hodnotenia naplnené a s výhradami sudcov sa vyrovnali. „O našej metodike sme, samozrejme, ďalej ochotní diskutovať, no na stiahnutie hodnotenia nevidíme žiadny relevantný dôvod,“ konštatovala mimovládka. „Práve absencia dátových analýz vedie skôr k diskusiám založeným na dojmoch a emóciách a už menej k riešeniu skutočných potrieb,“ uzavrela.

Hodnotenie má stiahnuť

Súdna rada v liste adresovanom riaditeľovi Transparency International Slovensko organizácii odporučila, aby celé hodnotenie stiahli, prípadne, aby ho publikovali až po preverení všetkých námietok jednotlivých sudcov. Žiadali ich taktiež o zohľadnenie všetkých špecifík viažucich sa na ťažiskové okresné súdy v Slovenskej republike. Po publikovaní hodnotenia bola súdna rada podľa jej slov oboznámená so závažnými výhradami viacerých sudcov, a tak po preštudovaní jednotlivých kritických podaní dospeli k záveru, že „došlo k určitým zjednodušeniam, ktoré viedli k chybným hodnoteniam viacerých sudkýň a sudcov.

“ Tie podľa nich znehodnocujú celé hodnotenie, keďže vyvolávajú otázku, koľko nepresných a neobjektívnych hodnotení sa v celom hodnotení TIS nachádza. „Vzhľadom na pretrvávajúcu nízku dôveru verejnosti k súdom Slovenskej republiky oceňujeme každú snahu o zvýšenie kvality, efektivity a produktivity výkonu súdnej moci aj hodnotením sudkýň a sudcov, čo je deklarovaný cieľ hodnotenia v roku 2023. Takýto cieľ sa však nedá dosiahnuť, ak hodnotenie obsahuje chybné, neúplné alebo zavádzajúce tvrdenia a závery,“ napísala Súdna rada SR.