Toto sú víťazi súťaže Hermes Komunikátor roka

Ešte pred spustením deviateho ročníka prešla súťaž viacerými zmenami. Kategória, v ktorej práce hodnotí odborná porota, dostala nový názov – CENA HERMES. Pribudli jej aj viaceré podkategórie a špecialisti v porote. Dôležitou tohtoročnou novinkou je GRAND PRIX pre spoločnosť, ktorá si odnesie najviac ocenení v súčte všetkých kategórií. A ktoré spoločnosti komunikovali v roku 2022 so zákazníkmi najlepšie?

Víťazov CENY MEDIAN SK určil reprezentatívny kvantitatívny prieskum realizovaný spoločnosťou MEDIAN SK. Hoci to v histórii súťaže nie je pravidlom, všetky víťazné spoločnosti z minulého roka obhájili svoju pozíciu aj v aktuálnom hodnotení. Tešili sa ŠKODA AUTO Slovensko, Slovenská sporiteľňa, Allianz – Slovenská poisťovňa, Lidl Slovensko a Orange Slovensko.

O víťazoch CENY VEREJNOSTI rozhodla laická verejnosť hlasovaním prostredníctvom https://www.cenyhermes.sk/. V kategórii BANKOVNÍCTVO vyhrala Slovenská sporiteľňa. Kategóriu AUTOMOBILY, podobne ako pred rokom, vyhral Hyundai Motor Slovakia. V rámci kategórie TELEKOMUNIKÁCIE sa tentokrát ľuďom najviac páčila komunikácia O2 Slovakia. Medzi najlepšími poisťovňami uspela KOOPERATIVA poisťovňa a najlepšie komunikujúcim OBCHODNÝM REŤAZCOM sa stal Lidl Slovensko.

CENA HERMES mala k porote zloženej z odborníkov z akademického prostredia a praxe prizvaných dvoch špecialistov. Svoj odborný pohľad a skúsenosti poskytol Peter Nagy, marketingový riaditeľ spoločnosti Petit Press a Ľubo Bercel, Global Creative Strategist spoločnosti ESET. Práce boli hodnotené v šiestich kategóriách.

Za Inovatívny marketingový prístup si ocenenie odnáša Kaufland Slovensko s projektom TikToky zo supermarketu. V rámci Internej komunikácie & employer brandingu bol najlepšie hodnotený projekt Sťahovanie centrály od Allianz – Slovenská poisťovňa. Aktuálnu situáciu reflektovala práca Pomoc pre ľudí zasiahnutých konfliktom na Ukrajine od TESCO STORES SR. Porota ju ocenila v kategórii Krízová komunikácia. V kategórii Spoločenská zodpovednosť porota ocenila hneď dva projekty. Hyundai Motor Slovakia za kampaň Pomalé Vianoce a Lidl Slovensko za projekt S Lidlom šetríme jedlom. Dve ocenené práce boli aj v kategórii Dizajn. Konkrétne Limitovaná edícia – COOP Jednota od COOP Jednota Slovensko a prekvapením bol nováčik súťaže, spoločnosť GoodRequest, ktorá pri svojej premiére a v silnej konkurencii získala ocenenie za prácu Dizajn riešenia projektu Fitshaker. Kategória Event spoznala svojho víťaza v podobe práce Finally Together Again – aby sa zamestnanci tešili z návratu do kancelárií od Henkel Slovensko.

Kandidátov na najvyššie ocenenie bolo niekoľko, absolútny víťaz môže byť len jeden. Po spočítaní výsledkov prvú GRAND PRIX súťaže Hermes Komunikátor roka 2022 získal Lidl Slovensko.

Gratulujeme k titulu najlepšie komunikujúcej značky na Slovensku naprieč všetkými kategóriami! Lidl Slovensko vďaka tomuto víťazstvu získal špeciálnu analýzu dát MML od MEDIAN SK.

Ďakujeme všetkým zapojeným spoločnostiam, ktoré opäť dokázali, že na Slovensku robíme výnimočnú komunikáciu. Veľké poďakovanie patrí partnerom a organizátorom súťaže. Vidíme sa zase o rok, pri jubilejnom desiatom ročníku Hermes Komunikátor roka.

