Andrea Mezeiová
Vedúca redakcie FOTO a AUDIO spravodajstva
1 min. čítania
ZHROMAŽDENIE: Slovensko je Európa! v Bratislave
Účastníci s transparentmi a vlajkami počas protestného zhromaždenia Slovensko je Európa! organizovaného iniciatívou Mier Ukrajine na Námestí slobody v Bratislave. Bratislava, 7. marec 2025. Foto: SITA/Milan Illík
Top foto dňa (29. december 2025): Protesty na Slovensku v roku 2025

PROTEST: Slovensko je Európa! v Banskej Bystrici
PROTEST: Nahnevané ženy
PROTEST: Chráňte oznamovateľov, nie korupciu
PROTEST: Proti konsolidácii v Bratislave
