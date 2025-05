TOP 8 hviezd majstrovstiev sveta v hokeji 2025

Už o pár hodín sa začnú hokejové majstrovstvá sveta vo Švédsku a Dánsku. Hovorí sa, že tento turnaj nie vždy vyhrávajú individuality, ale tie národné výbery, ktoré vytvoria najlepší kolektív. Inak tomu pravdepodobne nebude ani teraz. Aj napriek tomu sme sa pozreli na najväčšie hokejové osobnosti, ktoré na šampionáte zabojujú o cenné kovy.

Sidney Crosby (Kanada)

Crosby, ktorý sa na majstrovstvách sveta predstaví po prvý raz od roku 2015, prináša do tímu Kanady bohaté skúsenosti a vodcovské schopnosti. Vo veku 37 rokov strelil v tejto sezóne za Pittsburgh Penguins 33 gólov a získal 91 bodov. Podarilo sa mu to už v dvadsiatej sezóne v NHL. Je členom prestížneho Triple Gold Clubu – je trojnásobným víťazom Stanleyho pohára, dvojnásobným olympijským víťazom a držiteľom zlatého kovu z majstrovstiev sveta. Na olympijských hrách vo Vancouveri v roku 2010 strelil slávny „zlatý gól“ a v roku 2015 bol kapitánom kanadského tímu, ktorý získal zlato na majstrovstvách sveta. Ide o jednu z najväčších osobností hokejovej histórie.

Kanadský hokejista Sidney Crosby (87) sa rozpráva so spoluhráčmi počas tréningu pred Turnajom štyroch krajín. Foto: SITA/Christinne Muschi/The Canadian Press via AP

Zach Werenski (USA)

Werenski bude lídrom americkej obrany. Opiera sa o skvelú fantastickú hru smerom dopredu, no zdobí ho i defenzívny dôraz. Dvadsaťsedemročný kmeňový hráč Columbusu Blue Jackets získal v aktuálnom ročníku NHL neuveriteľných 82 bodov. Spomedzi všetkých obrancov si počínal lepšie iba Cale Makar z Colorada Avalanche. Werenski sa blysol spoľahlivými výkonmi už na prelome rokov, keď v národnom drese na 4 Nations Cupe nazbieral 6 asistencií. Môžeme si byť istý, že pár jeho presilovkových gólov na turnaji uvidíme.

Nick Hischier (Švajčiarsko)

Švajčiari budú na MS tradične veľmi silní. Ich silu ešte viac zvýrazňuje prítomnosť Nicka Hischiera. Center z New Jersey Devils cestuje už na svoj šiesty šampionát v kariére. Do dejiska si okrem dvorného parťáka Tima Meiera privedie aj chuť po vendete. Vlani sa totiž Helvéti zastavili aj v pražskom neúspešnom finále proti domácemu Česku. V zámorí zažil aj bodovo úrodnejšie edície ako je tá aktuálna, v 75 dueloch nazbieral „iba“ 69 kanadských bodov.

Nico Hischier zo Švajčiarska (vpravo) sa raduje z gólu v sieti Kanady počas zápasu B-skupiny na MS v hokeji 2023. Riga, 20. máj 2023. Foto: SITA/AP

David Pastrňák (Česká republika)

„Pasta“ opäť viedol Boston Bruins, keď strelil 43 gólov a pridal 63 asistencií, čo predstavuje spolu 106 bodov. Ako elitný strelec má na konte tri po sebe idúce sezóny v NHL so ziskom minimálne 100 bodov, čím sa stal prvým hráčom narodeným v Česku, ktorému sa to podarilo. „Medvede“ však absolvovali slabšiu sezónu bez postupu do play-off, čo znamená, že Pastrňák si bude chcieť v reprezentačnom drese napraviť chuť. Na minuloročnom domácom šampionáte sa stal hrdinom, keďže práve jeho gól rozhodol finálovú bitku proti Švajčiarom.

Nathan MacKinnon (Kanada)

MacKinnon naďalej žiari ako jeden z najlepších útočníkov NHL a sezónu 2024/2025 ukončil so ziskom 116 bodov v 79 zápasoch (32 gólov, 84 asistencií). V roku 2022 získal s Coloradom Stanleyho pohár a v roku 2024 si pripísal prestížne individuálne ocenenia – Hartovu trofej a cenu Teda Lindsayho. MacKinnon, známy svojím explozívnym korčuľovaním a vynikajúcou hernou víziou, tvorí s Crosbym nebezpečnú útočnú dvojicu Kanaďanov.

Hráč tímu NHL Colorado Avalanche Nathan MacKinnon. Foto: archívne, SITA/AP

Moritz Seider (Nemecko)

Víťaz Calderovej trofeje (ocenenie pre nováčika roka v NHL) z roku 2022 je oporou nemeckej obrany. Seider, známy svojou rozvahou, fyzickou hrou a schopnosťou distribuovať puk, odohral v tejto sezóne za Detroit Red Wings v priemere viac než 25 minút na zápas, pričom zaznamenal osem gólov a 38 asistencií. Výrazne prispel k zisku striebra pre Nemecko na majstrovstvách sveta v roku 2023. Bol to ich najlepší výsledok od roku 1953.

Marc-André Fleury (Kanada)

Fleuryho žiarivá kariéra v NHL sa skončila po 21 sezónach po prehre Minnesoty Wild s Vegas Golden Knights 2:3 v šiestom zápase prvého kola Západnej konferencie začiatkom mája. Štyridsaťročný brankár oznámil svoje rozhodnutie ukončiť kariéru s impozantnou zbierkou úspechov: tri Stanleyho poháre (2009, 2016, 2017), zlatá olympijská medaila (2010), päť účastí v Zápase hviezd, Vezinova trofej, za druhý najvyšší počet víťazstiev (573) v histórii NHL. Napriek tomu ešte celkom neodchádza do hokejového dôchodku a vôbec po prvý raz nastúpi na majstrovstvách sveta, aby reprezentoval Kanadu v snahe o titul, ktorý mu v zbierke doteraz chýba. S priemerom 2,93 inkasovaného gólu na zápas a 89,9 % úspešnosťou zákrokov v tejto sezóne Fleury ukázal, že stále má reflexy aj rozvahu na to, aby bol oporou v bránke. K tomu s úsmevom dodal: „Prišiel som domov, deti boli úplne šialené, a tak som si povedal: ‚Bože, ja musím ešte hrať.“

Hokejový brankár Marc-André Fleury už oficiálne ukončil kariéru, ale Kanade ešte pomôže na majstrovstvách sveta. Foto: SITA/AP

Mika Zibanejad (Švédsko)

Zibanejad prináša do tímu „Tre Kronor“ vodcovské kvality a elitné hokejové zručnosti. S viac ako 700 bodmi v NHL je známy svojou tvrdou strelou a excelentnou hrou na vhadzovaniach. Na medzinárodnej scéne sa preslávil už v roku 2012, keď strelil víťazný gól vo finále juniorských majstrovstiev sveta. Švédsko reprezentoval aj na dvoch seniorských šampionátoch, pričom v roku 2018 sa tešil zo zisku zlatej medaily.