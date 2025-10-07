To nie sú šperky, ale čokoláda! – rozhovor so zakladateľmi remeselnej čokoládovej manufaktúry ZAX z Komárna

ZAX je pre manželský pár druhým povolaním, keďže predtým viedli úspešnú architektonickú a interiérovú firmu.
Zax foto artur koff.jpg
Foto: Artur Koff
„Priznajme si, že po troche učenia si tabuľku čokolády vyrobí takmer každý. My však ponúkame niečo výnimočné – zážitok a prémiový produkt,“ hovorí Ferenc Varga, ktorý spolu so svojou manželkou Zuzkou vytvoril značku ZAX. Ich ručne maľované sladkosti, ktoré pripomínajú avantgardné umelecké diela, si okamžite získali srdcia zákazníkov – a tento úspech trvá už šesť rokov. ZAX je pre manželský pár druhým povolaním, keďže predtým viedli úspešnú architektonickú a interiérovú firmu.

Pani Zuzka je zodpovedná za výrobu sladkostí, vy za predaj. Na trhu je dnes viacero konkurencieschopných značiek, pričom prémiová čokoláda nie je práve každodennou položkou v nákupnom košíku. Kde ste videli priestor na trhu?

Ferenc Varga: Predať čokoládu je rovnako náročné ako ju vyrobiť a vybudovať značku. Predaj a marketing sú mojou oblasťou, výber surovín robíme spolu, no výrobu čokolády si osvojila Zuzka – absolvovala celý rad workshopov, kurzov. Keď prvýkrát uvidela farebne maľované, lesklé a zaujímavo tvarované bonbóny, vedeli sme, že toto je tá pravá krása. V našej práci je cítiť kontinuitu – rovnakú dávku odvahy a štýlu sme prinášali aj do interiérov.

Aj v interiéroch ste pôsobili v prémiovom segmente – a ani v čokoláde ste sa nevzdali kvality. Kde ste sa naučili svoje nové remeslo?

Začalo to darovaným hobby kurzom, no postupne sme sa dostali až do New Yorku, Lyonu a Milána, kde sme ochutnávali a hľadali inšpiráciu. Zuzka absolvovala online kurzy od francúzskych, amerických aj ruských majstrov, a tiež prestížnu Čokoládovú akadémiu.

2020 05 29 portre varga feri zsuzsi 156.jpg
Foto: ZAX

Vaše pralinky pôsobia ako umelecké diela – potešia nielen chuťové poháriky, ale aj oči.

Každý náš bonbón a tabuľkovú čokoládu maľujeme ručne a s maximálnou starostlivosťou. Je to extrémne časovo aj energeticky náročná práca, ale práve v tom sa naše produkty líšia od väčšiny na trhu. Neponúkame nudnú čokoládu!

V prémiovom segmente platia iné pravidlá než pri bežných produktoch?

Naše dezerty nie sú lacné – ale preto, že nepoľavujeme v kvalite ani v surovinách. A tak to žiaľ aj zostane. Napriek tomu sme minulý rok vyrobili a predali 250-tisíc bonbónov a početné množstvo tabuľkových čokolád, dražé, krémov…

Odkiaľ pochádzajú čokolády, ktoré používate?

Používame prémiové francúzske a talianske čokolády (s pôvodom Južnej Ameriky) – Valrhona a Crea, ale sme hrdí aj na to, že v našej dielni nikdy nebola použitá ani kvapka palmového oleja a nepoužívame ani umelé arómy. Ak je bonbón citrusový či kokosový, je to vďaka skutočnému ovociu alebo 100% ovocnému pyré.

Fotografie produktov
Foto: ZAX

Okrem klasických chutí sa vo vašom portfóliu objavujú aj ovocné plnky. Bola to najhlasnejšia svetová inovácia posledných rokov?

Áno, rozhodne! Dá sa vytvoriť krásna rovnováha medzi jemnou kyselnatosťou ovocia a sladkosťou čokolády. Exotické ovocie výborne ladí s našou čokoládou – stalo sa obľúbencom nie len našich zákazníkov, ale tiež získala ocenenie „svetová jednotka”. No už v rade je aj ďalšia špecialita – naša jedinečná matcha kolekcia. Tiež medzinárodne uznaná.

Slovensko a stredná Európa nie sú práve čokoládové veľmoci. Aká je reakcia publika na váš štýl?

ZAX ochutnalo už viac než desaťtisíc ľudí. Ich reakcie sú jasné – tváre im hneď prezradia, aký zážitok to pre nich je. Sme hrdí aj na to, že na gastro podujatiach ľudia prídu k nášmu stánku a opýtajú sa: „To sú šperky?“ Nie – to je pravá čokoláda!

