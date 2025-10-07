To nie sú šperky, ale čokoláda! – rozhovor so zakladateľmi remeselnej čokoládovej manufaktúry ZAX z Komárna

„Priznajme si, že po troche učenia si tabuľku čokolády vyrobí takmer každý. My však ponúkame niečo výnimočné – zážitok a prémiový produkt,“ hovorí Ferenc Varga, ktorý spolu so svojou manželkou Zuzkou vytvoril značku ZAX. Ich ručne maľované sladkosti, ktoré pripomínajú avantgardné umelecké diela, si okamžite získali srdcia zákazníkov – a tento úspech trvá už šesť rokov. ZAX je pre manželský pár druhým povolaním, keďže predtým viedli úspešnú architektonickú a interiérovú firmu.
Pani Zuzka je zodpovedná za výrobu sladkostí, vy za predaj. Na trhu je dnes viacero konkurencieschopných značiek, pričom prémiová čokoláda nie je práve každodennou položkou v nákupnom košíku. Kde ste videli priestor na trhu?
Ferenc Varga: Predať čokoládu je rovnako náročné ako ju vyrobiť a vybudovať značku. Predaj a marketing sú mojou oblasťou, výber surovín robíme spolu, no výrobu čokolády si osvojila Zuzka – absolvovala celý rad workshopov, kurzov. Keď prvýkrát uvidela farebne maľované, lesklé a zaujímavo tvarované bonbóny, vedeli sme, že toto je tá pravá krása. V našej práci je cítiť kontinuitu – rovnakú dávku odvahy a štýlu sme prinášali aj do interiérov.
Aj v interiéroch ste pôsobili v prémiovom segmente – a ani v čokoláde ste sa nevzdali kvality. Kde ste sa naučili svoje nové remeslo?
Začalo to darovaným hobby kurzom, no postupne sme sa dostali až do New Yorku, Lyonu a Milána, kde sme ochutnávali a hľadali inšpiráciu. Zuzka absolvovala online kurzy od francúzskych, amerických aj ruských majstrov, a tiež prestížnu Čokoládovú akadémiu.
Vaše pralinky pôsobia ako umelecké diela – potešia nielen chuťové poháriky, ale aj oči.
Každý náš bonbón a tabuľkovú čokoládu maľujeme ručne a s maximálnou starostlivosťou. Je to extrémne časovo aj energeticky náročná práca, ale práve v tom sa naše produkty líšia od väčšiny na trhu. Neponúkame nudnú čokoládu!
V prémiovom segmente platia iné pravidlá než pri bežných produktoch?
Naše dezerty nie sú lacné – ale preto, že nepoľavujeme v kvalite ani v surovinách. A tak to žiaľ aj zostane. Napriek tomu sme minulý rok vyrobili a predali 250-tisíc bonbónov a početné množstvo tabuľkových čokolád, dražé, krémov…
Odkiaľ pochádzajú čokolády, ktoré používate?
Používame prémiové francúzske a talianske čokolády (s pôvodom Južnej Ameriky) – Valrhona a Crea, ale sme hrdí aj na to, že v našej dielni nikdy nebola použitá ani kvapka palmového oleja a nepoužívame ani umelé arómy. Ak je bonbón citrusový či kokosový, je to vďaka skutočnému ovociu alebo 100% ovocnému pyré.
Okrem klasických chutí sa vo vašom portfóliu objavujú aj ovocné plnky. Bola to najhlasnejšia svetová inovácia posledných rokov?
Áno, rozhodne! Dá sa vytvoriť krásna rovnováha medzi jemnou kyselnatosťou ovocia a sladkosťou čokolády. Exotické ovocie výborne ladí s našou čokoládou – stalo sa obľúbencom nie len našich zákazníkov, ale tiež získala ocenenie „svetová jednotka”. No už v rade je aj ďalšia špecialita – naša jedinečná matcha kolekcia. Tiež medzinárodne uznaná.
Slovensko a stredná Európa nie sú práve čokoládové veľmoci. Aká je reakcia publika na váš štýl?
ZAX ochutnalo už viac než desaťtisíc ľudí. Ich reakcie sú jasné – tváre im hneď prezradia, aký zážitok to pre nich je. Sme hrdí aj na to, že na gastro podujatiach ľudia prídu k nášmu stánku a opýtajú sa: „To sú šperky?“ Nie – to je pravá čokoláda!
