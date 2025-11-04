TIPOS Kickboxing League 2025

Kickbox opäť potvrdil, že patrí medzi najdynamickejšie a najatraktívnejšie športy súčasnosti.
Po mesiacoch plných tvrdých tréningov, napínavých zápasov a nezabudnuteľných momentov vyvrcholil ročník TIPOS Kickboxing League seniorov 2025 svojím záverečným 3. kolom v Košiciach.
V košickej hádzanárskej hale sa 25. októbra stretla slovenská kickboxerská elita, aby rozhodla o konečnom poradí klubov v prestížnej seniorskej lige.
Hala praskala energiou, emóciami a športovým nasadením.
Fanúšikovia videli skvelé súboje v disciplínach K1, Full Contact, Point Fighting, Light Contact aj Kick Light – a každý duel bol ukážkou rýchlosti, sily, taktiky i srdca pre šport.
Po sérii napínavých bojov bolo jasné, že víťazom ročníka sa stáva Guard Košice, ktorého pretekári predviedli dobrú formu počas celého roka.
Na druhom mieste sa umiestnil klub Panter Prešov, ktorého športovci potvrdili dlhodobú kvalitu klubu a stabilné výsledky. Bronzová priečka patrí NVR Gym Liptovský Mikuláš. Aj títo pretekári ukázali skvelú techniku a športového ducha.
Tento ročník sa niesol v znamení výbornej organizácie, vysokej úrovne zápasov a skvelej spolupráce medzi klubmi.
Každé kolo prinieslo viac fanúšikov, väčší záujem médií a rastúcu popularitu nášho športu.Nezabudnuteľnú atmosféru dotvárali aj stovky divákov a tisíce sledovateľov online, ktorí povzbudzovali svojich favoritov.
Celý projekt TIPOS Kickboxing League by nebol možný bez podpory hlavného partnera – spoločnosti TIPOS, a.s.
Ich pomoc a dôvera umožnil Slovenskému zväzu kickboxu rozvíjať športovú komunitu, vytvárať profesionálne podmienky pre pretekárov a organizovať podujatia na vysokej úrovni.
Vďaka firme TIPOS môžu mladí aj skúsení športovci napredovať, reprezentovať Slovensko doma i v zahraničí a napĺňať svoje športové sny.
TIPOS Kickboxing League sa stala symbolom férovosti, odvahy a tímového ducha. Každý zápas bol dôkazom, že slovenský kickbox rastie, napreduje a má silnú budúcnosť.
Veľké ďakujeme patrí všetkým klubom, trénerom, rozhodcom, organizátorom a fanúšikom, ktorí svojou energiou a prácou posúvajú tento šport vpred.
Tešíme sa na nový ročník s rovnakou vášňou, odhodlaním a podporou, ktorá robí z kickboxu šport s veľkým srdcom. https://www.slovak-kickboxing.sk/https://www.facebook.com/SlovenskyZvazKickboxuSZKB
