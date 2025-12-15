Thajský prezident rozpustil parlament. Nové voľby sa uskutočnia vo februári

Najbližšie thajské parlamentné voľby sa uskutočnia 8. februára 2026, oznámila v pondelok volebná komisia. Strany musia svojich kandidátov na post premiéra nominovať ešte pred koncom tohto roka.
„Volebná komisia pripravila detaily a predložila ich komisárovi, ktorý súhlasil, že voľby sa uskutočnia v nedeľu 8. februára 2026,“ uviedla komisia vo vyhlásení.
Premiér Anutin Charnvirakul z konzervatívnej strany Bhumjaithai nastúpil do funkcie v septembri po tom, čo bol jeho predchodca odvolaný pre porušenie etických pravidiel. V piatok rozpustil parlament, čím otvoril cestu k voľbám, ktoré sa podľa thajského práva musia konať 45 až 60 dní po rozpustení zákonodarného zboru.
Viac ako 500-tisíc ľudí ušlo pred ozbrojeným konfliktom na thajsko-kambodžskej hranici
Kroky vlády prichádzajú v čase, keď sa opätovne rozhorel dlhoročný pohraničný spor medzi Thajskom a Kambodžou, sprevádzaný vojenskými stretmi, ktoré si tento mesiac vyžiadali najmenej 31 obetí a vyhnali z domovov približne 800‑tisíc ľudí.
Anutin, konzervatívec známy podporou legalizácie konope, sa stal premiérom s podporou koalície pod podmienkou, že parlament rozpustí. Je už tretím predsedom vlády v krajine za posledné dva roky.