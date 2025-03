Terno rastie a otvára ďalšiu predajňu vo Veľkom Mederi

Slovenský potravinový reťazec Terno pokračuje v rozširovaní svojej predajnej siete a otvára novú predajňu vo Veľkom Mederi. Ide už o štvrtú otvorenú predajňu Terno v tomto roku, pričom zákazníci ju nájdu na adrese Námestie Bélu Bartóka 600/23.

Moderná a bezbariérová predajňa s predajnou plochou 491 m² prináša zákazníkom široký sortiment potravín vrátane kvalitného pultu od mäsiarstva Danubius. Zákazníci sa môžu tešiť na komfortné nakupovanie v príjemnom prostredí a bezplatné parkovanie priamo pri predajni. Súčasťou predajne je aj zálohomat na PET fľaše a plechovky, ktorý uľahčí zodpovedné nakladanie s odpadom.

Foto: Terno

Nová predajňa vo Veľkom Mederi bude otvorená každý pracovný deň od 6:00 do 20:00, v sobotu od 6:00 do 19:00 a v nedeľu od 7:00 do 18:00. Mäsový pult Danubius bude k dispozícii šesť dní v týždni, od pondelka do piatka od 8:00 do 19:00 a v sobotu od 7:00 do 18:00.

„Veríme, že pestrá skladba potravín s takmer 60-percentným podielom slovenských výrobkov vo veľkoryso a prehľadne koncipovanej predajni osloví našich nových zákazníkov, ktorí zaiste ocenia aj viac ako sto cenovo výhodných produktov našej privátnej značky Terka. Zákazníci sa tiež môžu tešiť na pult mäsiarstva Danubius priamo v predajni,“ hovorí Peter Vanek, marketingový manažér TERNO real estate, s. r. o.

Foto: Terno

Výhodnejšie ceny ponúka Terno držiteľom vernostnej karty, v rámci ktorej môžu zákazníci využiť pravidelné utorkové a stredajšie 20 % zľavy na vybranú kategóriu sortimentu, ako aj okamžité meninové, narodeninové či seniorské zľavy. Vernostná karta umožňuje zbieranie bodov na dodatočné zľavy na nákup v hodnote 5 % a 10 %. Držitelia preukazov ISIC Slovakia, ISIC/EURO<26 a ITIC môžu využiť 2 % zľavu z každého nákupu. Zákazníci si môžu na vernostnú kartu opakovane vložiť kredit na stránke www.kartaprevas.sk a využívať ju na bezhotovostné platby. Terno taktiež ponúka možnosť zasielania pokladničného dokladu za nákup na email. Viac informácií o benefitoch nájdu zákazníci na www.terno.sk.

Foto: Terno

Informačný servis