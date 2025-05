Temnota má mnoho tvárí. Nová zbierka príbehov Stephena Kinga

„Obľúbili ste si temnotu? Fajn, ja tiež,“ píše Stephen King v doslove tejto výnimočnej zbierky dvanástich krátkych poviedok, z ktorých mnohé doteraz ešte neboli publikované.

A práve tienisté stránky života predstavujú ústredný motív príbehov, v ktorých King opúšťa hranice všednosti a posúva ich až k nadprirodzenosti. Lebo „práve snenie a monštrá tvoria nevyhnutnú zložku duševného zdravia“ človeka a nemožno si pred nimi zakrývať oči.

Hneď prvá poviedka Dvaja talentovaní hajzli je temný, až gotický príbeh o dvoch výnimočne nadaných mužoch – otec a syn – ktorí sú spojení nielen genetickým nadaním, ale aj násilím a temnou rodinnou minulosťou. Poviedka má silnú psychologickú rovinu a King v nej rozvíja tému dedičnosti zla, podobne ako v niektorých svojich starších hitoch.

Poviedka Štrkáče voľne nadväzuje na Kingov román Cujo a sleduje ďalšie osudy Vica Trentona, ktorý sa vracia do mesta Castle Rock, aby sa vyrovnal so starými démonmi. Počas jazdy stretne dve deti, ktoré vezme do púšte – no to, čo sa tam stane, je desivé, symbolické a zároveň tragické.

Úvodné strany poviedky Odpovedač napísal King ako tridsaťročný no príbeh dokončil až o desiatky rokov neskôr. Dá sa predvídavosť považovať za dar alebo prekliatie? Má život poznačený desivou tragédiou ešte nejaký zmysel? Možno najfilozofickejšia poviedka v zbierke, v ktorej mladý muž dostane šancu rozprávať sa s bytosťou, ktorá pozná odpovede na všetky otázky. Vrátane tých o jeho budúcnosti. Jeho život sa tým dramaticky zmení, no odpovede nie sú vždy tým, čo si predstavoval.

V poviedke Piaty krok sa starší muž počas prechádzky zoznámi s cudzincom, ktorý mu tvrdí, že sa snaží splniť „piaty krok“ z dvanásťkrokového programu anonymných alkoholikov – ospravedlniť sa ľuďom, ktorým ublížil. Poviedka má šokujúci zvrat, ktorý mení celý význam rozhovoru. Je to jeden z najkratších, ale najúdernejších textov zbierky.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Poviedky tematicky spája fascinácia smrťou, stratou, duchovným posmrtným životom, ale aj podivnými silami, ktoré zasahujú do každodennosti. Niektoré texty sú realistickejšie (ako príbeh o mužovi, ktorý sa vyrovnáva so smrťou manželky), v iných sa objavujú nadprirodzené motívy – ako napríklad poviedka Zlý sen Dannyho Coughlina, kde hlavný hrdina začne mať prorocké sny po údere blesku.

V príbehoch nájdete temnú rodinnú drámu o génoch, genialite a krutosti. Je tam aj filozofická a melancholická meditácia o tom, čo by sme robili, keby sme mohli poznať svoju budúcnosť.

To je nový Stephen King a Vábenie temnoty .

Z anglického originálu You Like It Darker (Scribner, an imprint of Simon & Schuster, Inc., New York 2024) preložila Marína Gálisová.

Milan Buno, knižný publicista

