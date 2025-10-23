Temná, napínavá a plná zvratov. Taká je Líška od Frankie Kozmona

Kniha Líška je desiaty diel série s Marekom Wolfom a posúva sa v nej do temnejších vôd – okrem napätia a kriminálnej zápletky sa do popredia dostávajú zrada, osobné traumy a otázka, či vôbec možno dôverovať niekomu, kto sa zdá byť mentorom alebo ochrancom.
Frankie Kozmon nás hneď v prológu vezme in medias res, do závažnej situácie, z ktorej mrazí: dvaja neznámi páchatelia pochovávajú zaživa mladé dievča.
Vtedy to Agáte konečne naplno došlo.
Pochovávajú ma zaživa!
Chcela kričať: Prosím, prestaňte! Ja žijem! Nie som mŕtva!
Hrdlo mala naďalej zablokované, akoby zaliate cementom. Jej myseľ zúfalo kričala, no cez meravé pery neprenikol ani hlások.
Tento desivý výjav sa dostal aj na obálku knihy do výrezu písmen Líška…
Prvý obraz vzápätí v rýchlom slede strieda druhá scény – autonehoda, ktorá sa javí ako nešťastie, no je za tým oveľa viac. Jeden z mŕtvych je syn šéfa protidrogového oddelenia, druhý kolega vyšetrovateľ, ktorý navyše má na rukách nasadené putá.
Marek Wolf unikne smrti len náhodou alebo zázrakom – jeho telo aj myseľ sú otrasené, ale najnebezpečnejšie je, keď začne vnímať, že všetko okolo nehody je zásterka pre niečo oveľa temnejšie.
Poručík Lukáš Líška, ktorý sa ujíma vyšetrovania, zisťuje, že nemôže veriť ani inštitúciám, ktoré by mali slúžiť spravodlivosti. A dokonca ani svojmu mentorovi Wolfovi, ktorý leží zranený v nemocnici. A tak sme svedkami nielen vonkajšieho boja so zločinom, ale aj vnútorného zápasu postáv: kto sú ich nepriatelia, kde sa končí hranica zákona a morálky, a existuje cesta von, keď sa zdá, že všetky možnosti sú zablokované?!
Autor po počiatočných desivých scénach neuberá na plyne, snaží sa nás udržiavať v strehu a v napätí. „Táto kniha je naozaj temná, napínavá, plná zvratov. Pri písaní som sa inšpiroval skutočným prípadom, no nemôžem prezradiť akým, keďže ten je priamo naviazaný na odhalenie motívov páchateľa,“ hovorí Frankie Kozmon.
Pre tých, čo sledujú sériu Marek Wolf, je Líška vydareným pokračovaním, ktoré uzatvára mnohé dejové línie. Kniha sa však dá čítať aj samostatne, takže ak nemáte za sebou predchádzajúce diely, nebudete sa cítiť stratení. Hoci isté pozadie a väzby vám možno budú chýbať.
Kozmon vytvoril príbeh s viacerými vrstvami: vonkajším kriminálnym dejom, vnútornými trápeniami, vzťahmi dôvery a zrady, starými dlhmi a dôsledkami minulosti. Tí, ktorí s Marekom Wolfom žijú od začiatku série, ocenia ďalší vývoj, napätie aj emocionálne vrcholy. Ak objavujete sériu až teraz práve cez Líšku, vtiahne vás to do napínavého príbehu, ktorý vás bude baviť…a pravdepodobne siahnete aj po predošlých dieloch Zvieracej série.
Milan Buno, knižný publicista
