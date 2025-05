Téma, o ktorej sa často mlčí: Prečo je také ťažké otehotnieť?

V spoločnosti stále prežíva predstava, že otehotnieť je niečo prirodzené, čo sa stane „len čo prestaneš myslieť na kariéru“. No realita je často iná. Čoraz viac párov sa stretáva s tým, že snaha o bábätko trvá mesiace, niekedy aj roky. Kde sú najčastejšie príčiny problémov s plodnosťou a čo všetko možno urobiť pre to, aby sa cesta k dieťaťu stala o čosi ľahšou?

Najčastejšie príčiny neplodnosti: Ženy aj muži

Problémy s plodnosťou sa netýkajú len žien. V skutočnosti sú v približne 40% prípadov príčinou muži, v 40% ženy a v 20% ide o kombináciu oboch alebo o tzv. idiopatickú (nevysvetliteľnú) neplodnosť.

U žien ide najčastejšie o:

Hormonálnu nerovnováhu (napr. PCOS),

Poruchy štítnej žľazy

Endometriózu

Vek nad 35 rokov

Problémy s maternicou alebo vajíčkovodmi

U mužov býva problém v:

Nízkej kvalite spermií

Oxidačnom strese

Nedostatku mikroživín

Hormonálnych poruchách

🧬 Čo môžu ovplyvniť výživové doplnky?

Nie všetky prípady neplodnosti sa dajú vyriešiť doplnkami stravy, no pri miernej nerovnováhe môžu byť veľmi účinným nástrojom. Najčastejšie odporúčané látky:

Inozitol – najmä pri PCOS,

Koenzým Q10 – pre kvalitu vajíčok aj spermií,

Kyselina listová, vitamíny D, E, C, zinok, selén – podpora hormonálnej rovnováhy a zdravia buniek,

Maca – pre libido a vitalitu,

Adaptogény a bylinné extrakty – ktoré pomáhajú zvládať stres.

,,Zaujímavým doplnkom pre ženy je aj produkt PMS & GOOD MOOD ioy, ktorý cieli na stabilizáciu hormonálnej rovnováhy, lepšiu náladu, zmiernenie príznakov predmenštruačného syndrómu a má veľmi zaujímavé výsledky v rámci doplnkovej liečby PCOS či problémov s otehotnením“ dopĺňa zostavu doplnkov gynekologička MUDr. Ingrid Valasská.

A čo keď nič z toho nepomáha? Riešenia, ktoré ponúka medicína

Ak sa nedarí otehotnieť ani po roku pravidelného snaženia (u žien nad 35 rokov po 6 mesiacoch), je na mieste obrátiť sa na špecialistu. Reprodukčná medicína dnes ponúka široké spektrum možností:

Diagnostika a testovanie

hormonálny profil,

AMH (rezerva vaječníkov),

spermiogram,

genetické vyšetrenia,

imunitné testy.

Asistovaná reprodukcia

IUI (vnútromaternicová inseminácia) – jednoduchší zákrok,

(vnútromaternicová inseminácia) – jednoduchší zákrok, IVF (oplodnenie v skúmavke),

ICSI (vstreknutie spermie priamo do vajíčka),

(vstreknutie spermie priamo do vajíčka), podpora embryotransferu, zamrazenie vajíčok a embryí.

Kľúčová je pohoda. A nie je to klišé

Stres je podceňovaný nepriateľ plodnosti. Dlhodobé napätie, úzkosť z neúspechu a tlak okolia môžu narušiť hormonálnu rovnováhu aj ovuláciu. Práve preto je dôležité dopriať si čas, starostlivosť o seba a psychickú pohodu.

„Každý proces zrenia a pripravenosti tela – či už na tehotenstvo alebo liečbu – začína v hlave. Preto existujú doplnky výživy, ktoré pomáhajú či už s hormonálnou rovnováhou alebo zvládnuť úzkosť, napätie, nespavosť a stres bez toho, aby vznikla návykovosť. Určite odporúčam v rámci bezpečnosti siahnúť po slovenských doplnkoch stravy ako sú rokmi a mojimi pacientami overené doplnky pre ženy od ioy alebo pre mužov a na stres a úzkosť od spoločnosti minderama„ vysvetľuje gynekologička MUDr. Ingris Valasská, ktorá sa špecializuje v rámci liečby otehotnenia aj na funkčné doplnky pre ženy a mužov. „Z mojej praxe viem, že mnohé ženy prichádzajú do ambulancie vyčerpané – fyzicky aj psychicky. Pri snahe o dieťa by sa nemalo zabúdať na celostný prístup. Okrem diagnostiky a liečby je nesmierne dôležité vytvoriť bezpečný priestor na rozhovor, pochopenie a podporu,“ hovorí MUDr. Zuzana Valašská, gynekologička so špecializáciou na reprodukčnú medicínu.

Nie si sama

Zlyhanie, frustrácia, ticho okolia – to všetko sú pocity, ktoré sú s témou neplodnosti spojené. Ale nie si v tom sama. Existujú riešenia, podpora a cesta vpred. Nie každá cesta k bábätku je rovná, no každá je jedinečná a hodná rešpektu.

