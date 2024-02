Telo zosnulého Navaľného nevydajú ešte 14 dní. Dôvodom je podľa hovorkyne Jarmyšovej „akési chemické vyšetrovanie“

Telo zosnulého lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného nevydajú ešte ďalších 14 dní. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti X to uviedla jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová, informuje spravodajský portál Sky News.

„Vyšetrovatelia povedali právnikom a Alexejovej matke, že im nedajú telo. Telo bude pod akýmsi ‚chemickým vyšetrovaním‘ ďalších 14 dní,“ napísala Jarmyšová.

The investigators told the lawyers and Alexey’s mother that they would not give them the body. The body will be under some sort of „chemical examination“ for another 14 days.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 19, 2024