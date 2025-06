Televízni vysielatelia kritizujú navrhovaný zákon o ochrane osobných údajov, hovoria o vážnom zásahu do nezávislosti médií

Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) varuje v rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania pred vážnymi dôsledkami pripravovaného návrhu zákona o zabezpečení ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Navrhovaná legislatíva podľa nej zásadne obmedzuje schopnosť médií informovať o otázkach verejného záujmu a zároveň zneprehľadňuje uplatňovanie výnimiek, ktoré sú médiám garantované podľa práva Európskej únie.

Neurčité a nejednoznačné kritériá

Zákon zavádza neurčité a nejednoznačné kritériá, na základe ktorých má Úrad na ochranu osobných údajov posudzovať, či médiá „neprimerane nezasahujú do práva na ochranu osobnosti alebo súkromia“ a či postupujú „v súlade s pravidlami etiky„.

„Takto formulované podmienky sú vágne a ľahko zneužiteľné. Vytvárajú právnu neistotu pre novinárov, ktorých práca by mohla byť spätne hodnotená podľa subjektívneho výkladu úradu. Takýto zásah ohrozuje redakčnú nezávislosť a môže viesť k autocenzúre,“ uviedol predseda predstavenstva ATVS Peter Gažík.

Vážny zásah do nezávislosti médií

Zákon zároveň nerešpektuje ústavný ani európsky rámec, ktorý médiám garantuje osobitné výnimky pri spracúvaní osobných údajov na žurnalistické účely. Podľa článku 85 nariadenia GDPR majú médiá nárok na ochranu slobody prejavu, verejného záujmu a nezávislej žurnalistiky. ATVS zároveň upozorňuje, že Úrad na ochranu osobných údajov nemá právomoc posudzovať novinársku etiku ani zásahy do práva na súkromie.

„Podmienky uvedené v návrhu zákona predstavujú vážny zásah do nezávislosti médií. Ak by boli prijaté, vznikol by precedens, ktorý umožní štátnym orgánom spätne hodnotiť redakčný obsah na základe neurčitých pojmov ako „etickosť’ alebo „neprimeraný zásah“. Médiá sa tak dostanú pod tlak, ktorý povedie buď k sankciám, alebo k preventívnej autocenzúre,“ doplnil Gažík.

Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska preto vyzýva na vypustenie sporného ustanovenia, ktoré ohrozuje ústavne garantovanú slobodu prejavu a oslabuje nezastupiteľnú úlohu médií v demokratickej spoločnosti.